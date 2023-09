Nature Alu met à pied 11 employés

L'entreprise Nature Alu, située à La Baie, a dû procéder à la mise à pied de 11 employés jeudi en raison de plusieurs facteurs, dont un manque de liquidités. Une série de facteurs économiques, dont la COVID-19, l'ont forcé à prendre cette décision.

D'ici six mois, un plan d'affaires sera déposé afin que Nature Alu soit relancée sur de nouvelles bases.

Évidemment, la COVID est arrivée, ça nous a impactés. On a embauché les employés de production, on a commencé à opérer, on a démarré l'usine et là, on a eu certains problèmes de démarrage et ça a été plus long, plus coûteux que prévu. On a aussi signé un contrat qui nous a un peu nui dans notre développement d'affaires, c'est-à-dire qu’on devait fournir des volumes quand même assez importants, donc c'est une série de facteurs aussi qui nous a impactés, puis le fait qu’on a manqué de liquidités , a indiqué le président de l’entreprise Denis Mazerole, qui a aussi assuré que les mises à pied sont temporaires.

Fondée en 2016, l'entreprise se spécialise dans la purification d'aluminium. Ses produits visent entres autres le marché des condensateurs. Elle produit de l’alumine de très haute pureté qui s'utilise notamment dans des batteries et pour les semi-conducteurs.

Selon Denis Mazerole, Nature Alu est la seule entreprise du genre en Amérique du Nord. Il n'y aurait qu'une quinzaine de compagnies comme celle-ci dans le monde, les autres se situant en Chine, en Russie et en Norvège.