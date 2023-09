La petite histoire de l’accès au parc du Mont-Royal

La décision de fermer l'une des deux routes menant au parc du Mont-Royal est le dernier rebondissement d'un débat vieux d'un siècle sur la façon d'équilibrer la conservation du refuge boisé du centre-ville avec les besoins de transport de la métropole.

L'architecte du parc, Frederick Law Olmsted, est responsable de certains des espaces verts publics les plus célèbres d'Amérique du Nord, notamment Central Park à New York.

En 1872, la Ville de Montréal avait demandé à M. Olmsted de concevoir un plan pour son nouveau parc du Mont-Royal. La voie Camillien-Houde ne faisait toutefois pas partie de la proposition de M. Olmsted.

Montréal a construit la route sur le versant nord-est de la montagne à la fin des années 1950, dans le cadre d'une volonté d'étendre l'infrastructure automobile. C'est ce qu'indique une étude du site commandée par la ville en 2018 et rédigée par l'historienne Denise Caron.

Que penserait M. Olmsted de la fermeture de la voie Camillien-Houde?

Ce n'est pas clair, indique en entrevue à La Presse canadienne Witold Rybczynski, professeur émérite de l'Université de Pennsylvanie et biographe de M. Olmsted.

M. Olmsted est décédé en 1903, avant que l'usage de la voiture ne se généralise. Je suis sûr qu'il aurait quelque chose d'intéressant à dire sur les automobiles, a poursuivi M. Rybczynski. Mais je n'ai aucune idée de ce que ce serait.

Des véhicules et un cycliste circulent sur la voie Camillien-Houde.

Mercredi, la mairesse Valérie Plante a annoncé son intention de fermer la voie Camillien-Houde aux voitures à compter de 2027 et de la rouvrir en tant que nouveau sentier piétonnier et piste cyclable deux ans plus tard. Seuls les véhicules d'urgence pourront encore emprunter la rue, a indiqué la mairesse, pour qui la montagne n'est pas un raccourci , mais plutôt une destination .

Une consultation publique simultanée sur l'avenir des routes d'accès au parc du Mont-Royal menée à l’été 2018 avait pourtant abouti à une recommandation visant à les maintenir ouvertes à la voiture.

Mais l'administration Plante soutient que la fermeture de la voie Camillien-Houde est nécessaire pour protéger la biodiversité du mont Royal et rendre le parc plus accessible aux piétons, aux cyclistes et aux personnes à mobilité réduite, qui pourraient emprunter le nouveau sentier adapté aux fauteuils roulants.