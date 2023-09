4 personnes grièvement blessées après une fusillade à Toronto

Quatre personnes sont hospitalisées après une fusillade tôt samedi matin au centre-ville de Toronto. La police a été appelée dans le secteur des rues Dundas et Sherbourne vers 2 h 45.

Quatre victimes y ont été retrouvées. Dans un point de presse, l'inspectrice du Service de police de Toronto Keri Fernandes indique que deux personnes sont entre la vie et la mort et les deux autres sont dans un état grave. Selon elle, la fusillade s'est déroulée devant témoins et dans la rue de ce quartier à forte densité de population.

L'inspectrice Fernandes confirme que plusieurs suspects sont recherchés, mais n'est pas en mesure de fournir leur description, ni les circonstances de la fusillade.

Toute personne ayant des informations, dont des enregistrements vidéo, est priée de contacter la police.