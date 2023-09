Un début de chasse attendu en Abitibi-Témiscamingue

La chasse à l'orignal à l'arc et à l'arbalète est ouverte depuis samedi matin dans la zone 13, qui couvre l'Abitibi-Témiscamingue. Cette année, il est permis de chasser le mâle, la femelle et le veau.

Le stationnement du magasin de chasse et pêche Écotone était plein, vendredi à Ville-Marie.

À la veille de l'ouverture de la chasse, des chasseurs complètent leur trousse avec de l'urine d'original par exemple, alors que d'autres se procurent un permis ou s'équipent en neuf. L’engouement pour la chasse ne se dément pas, selon le propriétaire Alain Richer, qui observe même une hausse de sa clientèle.

Le monde part les mains pleines. C'est sûr que le linge de chasse [est populaire]. Il annonce chaud, donc ils veulent du linge plus léger, pas trop chaud, qui ne fait pas de bruit , illustre M. Richer.

Le propriétaire Alain Richer, arbalète à la main, est lui-même amateur de chasse.

Alors que l’approvisionnement en munitions pouvait s’avérer plus difficile dans certains commerces au cours des deux dernières années, ce n’est pas le cas pour ce commerce. Il y a peut-être deux calibres de munition qu’on a de la misère , indique Alain Richer.

Un intérêt grandissant pour les armes à flèches

Je m'en viens finir de m'équiper et je monte dans le bois , nous dit au comptoir le chasseur François Champion, qui tentera l’arbalète pour la première fois. C’est plus forçant, il faut être plus proche de l’orignal , dit-il.

Depuis que le cours de certification pour l'arc et l'arbalète est offert en ligne, de plus en plus de gens s'intéressent à ce type de chasse. L’arc est moins populaire, mais l’arbalète est beaucoup plus populaire, du fait qu’on suit le cours en ligne. On a aussi moins besoin de se pratiquer, même s’il faut se pratiquer , précise le propriétaire d’Écotone.

Les arcs requièrent plus de force et de technique qu'une arbalète.

Même son de cloche pour le président de l’Association chasse et pêche du Témiscamingue, Dany L’Heureux. C’est un sport qui a pris un peu plus d’ampleur , observe-t-il, mais la majorité des gens va se concentrer sur la carabine, parce que ce n’est pas tout le monde qui a des vacances en conséquence , fait-il remarquer.

Les armes à flèches permettent de prolonger la saison de deux semaines avant la carabine et de profiter de la meilleure période de rut. J'aime la réception des animaux à cette période-là de l'année , témoigne le chasseur Francis Côtes.

Les orignaux sont plus coopératifs dans le temps de l’arc. Par contre, la carabine, on s’entend que c’est l’engin le plus facilitant et les distances sont plus faciles à atteindre , concède de son côté M. L’Heureux.

On est capables d’avoir une bonne relève

Également moniteur de chasse, Dany L’Heureux note que de plus en plus de femmes et de jeunes sont adeptes de la chasse à l’orignal.

Preuve que les amateurs de chasse sont nombreux à pratiquer ce sport en famille, le chasseur Francis Côtes se rendra cette fin de semaine à son camp de chasse en compagnie de sa fille de 6 ans.

Alain Richer et Francis Côtes veillent à ce que le chasseur François Champion soit tout équipé avant de s'aventurer en forêt.

Un autre chasseur, François Champion, profitera aussi de cette période pour passer un moment avec sa fille de 20 ans. Elle a toujours rêvé depuis qu'elle est petite d'aller à la chasse avec son père et c'est cette année que ça commence , exprime le père avec fierté.

Se préparer à toute éventualité

En prévision de la chaleur, le président de l’Association chasse et pêche du Témiscamingue, Dany L'Heureux, rappelle l'importance d'une bonne préparation. On s’entend qu’après que ton animal a été abattu, les 20, 21, 22 degrés, c'est nocif pour ta viande , illustre-t-il.

Une chambre froide à proximité et un système d’aération permettent de préserver la fraîcheur du gibier.

La période de la chasse avec armes à feu débute quant à elle le 7 octobre. La chasse à l’orignal prendra fin le 22 octobre pour la zone 13.