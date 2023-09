Le livre Histoire des changements de nom, le défi de l’Université de Moncton a été lancé vendredi au centre culturel Aberdeen à Moncton à l’occasion d’une réunion du comité citoyen sur le changement de nom de l’Université de Moncton.

Cet ouvrage d'André-Carl Vachon, enseignant et historien, retrace 60 ans de débats entourant le changement de nom de l’institution acadienne. Il se veut une source de documentation et d’information sur la question.

Comme historien, j’étais déjà porté à prendre des notes, à conserver les arguments des articles qu’on pouvait voir dans l'Acadie Nouvelle, le Moniteur Acadien et j'observais ce qui se passait ailleurs au niveau des changements de noms , a déclaré André-Carl Vachon en entrevue au téléjournal Acadie.

Publié aux éditions La Grande Marée l'ouvrage se penche notamment sur une résolution adoptée à l'université en 1979 qui recommandait de ne pas changer de nom avant d’être assuré qu'il rallierait toute la population ou du moins sa grande majorité.

On se demande encore aujourd’hui, est ce que c'est le bon nom qui va rallier la population et être le flambeau de l’identité acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick?

Si André-Carl Vachon admet avoir reçu l’appui du comité citoyen sur le changement de nom de l’Université de Moncton, il assure que le livre n’est pas un argumentaire en faveur du changement.

J'ai étudié les 186 articles d'opinion qui ont été publiés entre février et juin et je les ai tous colligés. J’ai demandé la permission à tout le monde, ceux qui sont pour, contre et les neutres. J'ai rallié le tout par catégorie : ceux qui parlaient de Robert Monkton, ceux qui parlaient de la fierté de la ville de Moncton, la question financière, et la question étudiante , soutient-il.

André-Carl Vachon n’est pas à sa première œuvre littéraire. Le détenteur d’une maîtrise en histoire acadienne à l’Université du Québec à Trois-Rivières compte 10 livres à son actif, dont plusieurs essais historiques, un album jeunesse et un roman jeunesse sur la déportation des Acadiens.

