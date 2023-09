Un jeu de rôle grandeur nature prend place à Birwhine, près de Barraute

À Barraute, plusieurs dizaines de personnes participent cette fin de semaine aux activités de l'empire fantastique de Birwhine, un jeu de rôle grandeur nature où les acteurs vivent en immersion dans un monde imaginaire médiéval.

Situé aux abords du lac Fiedmont, près de Barraute, Barwin est un village composé de plus d'une vingtaine de bâtisses et de plus de trois forteresses.

Chaque participant choisit sa tenue, le personnage qu'il souhaite incarner et le rôle qu'il va jouer.

Chaque joueur incarne un rôle qu'il va devoir incarner tout le week-end et justement on s'éloigne vraiment du monde réel, du monde de notre quotidien pour justement vivre une aventure là de A à Z tout au long du week-end. Et c'est une histoire qui se répète d'événement en événement , explique l’organisateur Samuel Gignac.

À l'intérieur du site où se tient l'événement.

Ce dernier mentionne que les organisateurs doivent homologuer les armes et les armures utilisées pour éviter des blessures aux participants.

Chaque joueur apporte leur propre équipement parce que c'est des choses qui peuvent valoir très cher. Chaque joueur a son propre équipement, que ce soit les habits, les armures, des armes sécurisées. Donc chaque arme est également homologuée là pour assurer la sécurité de tous. Donc ce sont des armes en mousse injectée ou encore en latex [...] Le tout doit être sécuritaire et approuvé par l'organisation , insiste-t-il.

Les joueurs qui souhaitent confectionner leurs propres armes et armures peuvent le faire.

Ils peuvent incarner le rôle qu'ils peuvent incarner le rôle qu'ils veulent. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui vont incarner un rôle de simple villageois comme des gens qui peuvent incarner un grand paladin ou encore un sénateur romain ou bref, peu importe, ils peuvent incarner ce qu'ils veulent dans ce monde médiéval fantastique , ajoute Samuel Gignac.

Samuel Gignac, l'un des organisateurs de ce jeu de rôle de grandeur nature. (Photo archives)

Il précise que les joueurs viennent de toute l'Abitibi-Témiscamingue et d'ailleurs au Québec et que l'événement gagne en popularité.

C'est-à-dire qu'au début, on était 50 à 60 joueurs et on est quand même le plus gros événement [du genre] en Abitibi-Témiscamingue et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler, dit-il. On est un événement qui est touristique aussi [mais] ce qui est intéressant, c'est que les joueurs il y a des nouveaux joueurs à chaque année qui continuent de venir, mais généralement entre 150 et 200 joueurs on le maintien, ça, c'est une belle fierté pour toute l'organisation de Birwhine.

L’événement est organisé par la Maison des jeunes Le Kao de Barraute depuis plus d'une dizaine d'années afin d'amasser des fonds pour financer ses activités.