L’urgence humanitaire est absolue à Derna et aux alentours, après les inondations meurtrières qui ont ravagé cette région orientale de la Libye dans la nuit de dimanche à lundi.

Les pluies torrentielles apportées par la tempête Daniel et la rupture de deux barrages ont provoqué une crue fulgurante –de l'ampleur d'un tsunami– le long de la rivière qui traverse la cité, emportant tout sur son passage.

Invité à témoigner dans l’émission Ça nous regarde, Giacomo Terenzi, chargé de programme à l’Organisation mondiale pour les migrations (OIM), a raconté que les opérations humanitaires doivent se mener sur tous les fronts.

Il faut s’occuper des corps, il faut continuer la recherche des gens à sauver à Derna et dans les villes à côté, et puis surtout, il faut amener de l’aide humanitaire.

L’accès à la ville reste difficile, a-t-il témoigné, avec très peu de routes praticables, ce qui rend difficile l’acheminement de l’aide humanitaire.

L’ OIM et le Programme alimentaire mondiale ont néanmoins réussi, jeudi, à amener du matériel de première nécessité, comme des matelas et de la nourriture. Une assistance médicale a pu également être fournie.

Que la Libye soit dirigée par deux gouvernements distincts n’a pas été une entrave au déroulement des opérations, selon lui. Tous deux reconnaissent qu’il s’agit d’une urgence.

Depuis la mort du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011, deux autorités rivales se disputent le pouvoir, l'une à Tripoli (ouest), reconnu par l' ONU et dirigé par le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, et l'autre dans l'Est, affilié au camp du maréchal Khalifa Haftar.

La catastrophe s’est déroulée dans la partie orientale du pays, en Cyrénaïque, province qui borde la Méditerranée.

Ouvrir en mode plein écran Après les inondations dévastatrices qui ont frappé la Libye, un bénévole constate les dégâts dans la ville de Derna. Photo : Getty Images / AFP/ABDULLAH DOMA

Pénurie d'eau potable

Une des plus grandes inquiétudes sur place concerne la grave pénurie d’eau potable, souligne M.Terenzi. Cinquante-cinq cas de maladies liées à de l'eau contaminée lui ont été rapportés aujourd’hui.

Qui plus est, 30 000 personnes seraient déplacées dans cette ville qui compte 200 000 habitants et les espoirs de retrouver des survivants s’amenuisent de jour en jour.

Le bilan exact des victimes n’est pas encore connu. L’ ONU évoque le chiffre de 10 000 personnes disparues tandis que les responsables du gouvernement de l'Est avancent un bilan de 3000 morts.

Les Nations Unies ont lancé un appel aux fonds auprès de la communauté internationale.

Affaires mondiales Canada a annoncé ce vendredi, par la voix du ministre du Développement, Ahmed Hussen, que le Canada va débloquer une aide de 5 millions de dollars pour aider les organisations humanitaires à fournir une aide d’urgence dans la région de Derna.

Ces fonds s’ajouteront aux 10 millions déjà fournis par le Canada au Fonds central d’intervention d’urgence (CERF), dont Ottawa est un des principaux donateurs.

D'autres pays ont également apporté leur aide.

La Commission européenne a annoncé mercredi l'envoi d'aide de l'Allemagne, de la Roumanie et de la Finlande vers Derna dans le cadre du mécanisme de protection civile de l' UE .

L' UE indique aussi avoir débloqué une première enveloppe de 500 000 euros pour répondre aux besoins les plus urgents des Libyens.

La Jordanie, l'Algérie, l'Égypte, l'Italie, la Turquie et les Émirats arabes unis ont également envoyé de l'aide, sous forme de matériel de première nécessité ou d'équipes de secouristes.

Avec les informations de Agence France-Presse