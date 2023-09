Marche pour le climat : « Il faut tuer les combustibles fossiles avant qu’ils nous tuent »

Des milliers de Vancouvérois ont pris la rue vendredi pour exiger la fin des exploitations de combustibles fossiles. Les conséquences du réchauffement climatique sont déjà bien présentes, soulignent-ils, et il faut agir, sans plus attendre.

La planète brûle . Il faut tuer les combustibles fossiles avant qu'ils nous tuent . Dans l'effervescence et la bonne humeur qui régnait devant l'hôtel de ville de Vancouver, les messages des manifestants n'en étaient pas moins lourds. Pancartes à la main, ils ont réclamé haut et fort des actions concrètes du gouvernement canadien.

Leur cible : les exploitations de pétrole, de gaz naturel et de charbon. Ces combustibles fossiles sont majoritairement responsables des émissions de gaz à effet de serre, et donc, du réchauffement climatique anthropique.

Les projets d’exploitation de Trans Mountain et Coastal GasLink, en Colombie-Britannique, mais aussi le mégaprojet Bay du Nord, au large de Terre-Neuve, sont particulièrement visés.

"HEY, Monsieur le premier ministre, c'était un point de bascule", a écrit l'un des manifestants sur une maquette où Justin Trudeau est représenté sur une balançoire à bascule, ne faisant pas le poids face projets d'exploitation Bay du Nord, Trans Moutain et Coastal GasLink.

En avril 2022, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) appelait déjà à une diminution substantielle des exploitations des énergies fossiles pour limiter le réchauffement climatique en deçà de 1,5 degré Celsius d’ici 2050.

Il n’y a pas de planète B , pouvait-on lire vendredi sur de nombreuses pancartes. Notre planète change, pourquoi pas nous? , était-il également indiqué.

Une crise sanitaire?

Pour les manifestants, des signes météorologiques du réchauffement climatique se sont succédé ces dernières années.Le dôme de chaleur de 2021, mais aussi la pire saison de feux de forêt que le Canada vient d'affronter a notamment été souligné.

La crise climatique, c’est aussi une crise qui a un impact sur notre santé , a souligné la Dre Linda Thyer, médecin de famille et membre fondatrice du regroupement de médecins Doctors for Planetary Health pour la côte ouest, qui a participé au ralliement.

Tous les jours dans ma clinique, je vois les impacts du changement climatique sur la santé mentale et physique de mes patients.

Ce ralliement, qui s'est tenu à Vancouver, s'inscrit dans le mouvement Global Fight to End Fossil Fuels [Combat mondial pour la fin des combustibles fossiles], qui se déroule du 15 au 17 septembre, partout dans le monde.

De l’anxiété, à la dépression, en passant par l'asthme et les allergies dues à la pollution de l’air et à la destruction des écosystèmes , a-t-elle détaillé.

En Colombie-Britannique, la fumée des feux de forêt est particulièrement problématique, selon elle : Même si [les feux] ne sont pas proches de nous, on ressent les impacts de la fumée. [...] On sait qu’elle a un impact sur les poumons, le cœur, et même le cerveau, sur le long terme.

On veut un avenir plus sain, on lève nos voix pour cela. On a besoin de faire des changements, et vite.

Agir tous ensemble

Le message des manifestants est tout de même porteur d’espoir. Chaque millième de degré du réchauffement climatique compte, mais il est possible d'améliorer la situation, si chacun y met du sien, selon eux.

Des ralliements similaires à celui de Vancouver sont prévus notamment à New York, le 17 septembre, au moment où se tiendra le Sommet sur l'ambition climatique du Secrétaire général des Nations unies.

Nous devons agir tous ensemble. [...] Généralement, nous sommes en première ligne, en tant qu’Autochtones, parce que c’est notre devoir, notre responsabilité, de protéger notre mère, mère Nature , a soutenu la leader autochtone Grandma Losah, devant la foule.

Nous allons vous demander de nettoyer tout ça. Parce que ce ne sont pas nos dégâts, et nous sommes coincés à devoir remettre les choses en état , a ajouté celle qui est impliquée dans le mouvement de protection des forêts anciennes de Fairy Creek, sur l'île de Vancouver.

Obtenir des informations précises sur les industries fossiles et leur impact reste difficile, estime pour sa part Pauline Loos, qui a participé à la manifestation, tout sourire, avec ses deux enfants.

Pauline Loos a participé à la manifestation pour le climat de Bruxelles, en 2019, lorsqu'elle était enceinte de sa fille de 4 ans. Vendredi, très enthousiaste, elle a assisté à la marche de Vancouver avec ses deux enfants.

Comme pour les voitures électriques, il y a beaucoup de sponsoring, de greenwashing.