Hockey féminin : un Albertain prend les rênes de l’équipe de New York

L’Edmontonien Howie Draper, bien connu dans le monde du hockey en Alberta et en Amérique du Nord, a été choisi pour diriger l’équipe de New York, en Ligue professionnelle de hockey féminin.

C’est donc un nouveau défi qui se profile pour celui dont la carrière était jusque-là étroitement liée aux Pandas de l'Université de l'Alberta, une équipe à la tête de laquelle il a passé 26 ans.

Interrogé sur ce que cela signifie pour lui de devoir quitter une formation avec laquelle il a tant marqué l’histoire du hockey à l’échelle de l’Alberta, de l’Ouest canadien et du pays, Howie Draper reconnaît qu’il se sentait très à l’aise aux commandes des Pandas.

Il souligne toutefois qu’il ne peut laisser passer une telle chance, car il s’agit de New York! . Il ajoute : « Quel garçon des Prairies venant du Canada ne sauterait pas, avec les pieds joints, [dans une telle aventure]? »

Howie Draper poursuit en racontant que celui qui fut son dernier entraîneur à l’Université de l’Alberta, Bill Moores, avait accepté à la surprise générale un poste au Japon. Ce dernier avait alors dit : Quand une chance se présente, n'hésitez pas à la saisir, parce que vous ne savez jamais où elle peut vous mener.

Il explique que ces mots sont restés gravés dans sa mémoire.

Vous savez, ce n'est jamais une mauvaise chose de sortir de sa zone de confort, c'est ce qui nourrit votre âme. [...] C'est donc moi qui sors de ma zone de confort pour nourrir mon âme, et cela peut servir de modèle pour mes joueurs. Je veux qu'ils se sentent à l'aise pour prendre des risques de cette nature et voir où ils peuvent les mener.

Ouvrir en mode plein écran Howie Draper, nouvel entraîneur-chef de New York. Photo : Capture d'écran

Bien qu’il qualifie le nouveau défi qui l’attend d’ intimidant à bien des égards , il dit s’attendre à prendre les rênes d’une équipe composée d'athlètes qui seront très motivés et très enthousiastes[...] au quotidien .

S'expliquant sur le choix de l’Albertain, le directeur général du club de New York, le Québécois Pascal Daoust, souligne qu’il avait besoin d’une personne qui peut enseigner et construire une équipe solide et plus grande en peu de temps.

Pour réaliser cet objectif, il était essentiel de s’attacher les services d’un entraîneur aussi compétent et expérimenté que Howie Draper, capable de créer l'environnement parfait qui permettra à nos joueurs d'exploiter pleinement leur potentiel, non seulement pendant une saison, mais aussi pendant de nombreuses années .

Il s'agit d'un objectif commun d’aider à créer quelque chose de plus grand, quelque chose de formidable , affirme de son côté le désormais entraîneur-chef de New York.

Ouvrir en mode plein écran En plus de Howie Draper (le 1er en haut en partant de la gauche), la Ligue professionnelle de hockey féminin a dévoilé les noms de cinq autres nouveaux entraîneurs. Il s'agit (dans l'ordre) de Kori Cheverie, Charlie Burggraf, Courtney Kessel, Troy Ryan et Carla MacLeod. Photo : Radio-Canada

Une carrière de rêve

En quittant Edmonton pour New York, Howie Draper laisse derrière lui une carrière riche en titres et en honneurs.

Sur le banc des Pandas, il a remporté huit championnats nationaux et 14 de l'Ouest canadien.

L'équipe des Pandas, qui a remporté son premier titre national en 2000, a ensuite dominé la décennie presque sans partage : entre 2001 et 2007, elle a remporté six titres consécutifs de l’ouest et cinq titres nationaux.

De plus, entre le 1er février 2001 et le 13 mars 2005, elle n’a perdu aucun match.

Howie Draper est l'entraîneur de hockey féminin de l'Université de l'Alberta qui a remporté le plus grand nombre de victoires. Depuis 1997, il est le premier entraîneur à avoir atteint 600 victoires, c’était en 2020, après avoir remporté 3-0 contre les Cougars de l'Université Mount Royal de Calgary.

Il rejoint New York après avoir accumulé un nombre incroyable de 665 victoires , souligne un communiqué de la Ligue professionnelle de hockey féminin.

La Ligue rappelle qu'il a été nommé entraîneur-chef de l'équipe canadienne des moins de 18 ans en 2018 et a remporté deux médailles d'or et une d'argent

Nommé quatre fois entraîneur de l'année au pays, le natif d’Edmonton, qui a été défenseur à l'Université de l'Alberta de 1985 à 1990, compte un titre de championnat national remporté en 1986 en tant que joueur.

Avec des informations de Madeleine Cummings