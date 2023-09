Yoann Miangué, de l’équipe de France de taekwondo au Rouge et Or

L’histoire est si invraisemblable qu’on ne pourrait l’inventer. Celle d’un natif de Toulouse, grand espoir du taekwondo français, qui ne connaissait rien au football. Un dénommé Yoann Miangué, qui enfilera les épaulettes devant 18 000 personnes, dimanche, pour son premier duel Rouge et Or-Carabins.

Plus vieux joueur recrue de la troupe de Glen Constantin cette saison, le plaqueur défensif est arrivé sur le campus de l’Université Laval sans tambour ni trompette, le printemps dernier. Pas étonnant, considérant que le Français est un OVNI dans le monde du football québécois. Un projet de l’entraîneur-chef du Rouge et Or qui voit en lui un diamant à polir.

Des fois, il montre des étincelles de joueur qu’on n'a jamais eues ici. Il faut que ce soit sur une base régulière, mais le potentiel est là , lance Constantin au sujet de son nouveau numéro 99.

Les joueurs de 1m95 (6’5’’) et 136 kg (300 livres) ne courent pas les rues, encore moins ceux qui sont capables de décocher un coup de pied au-dessus de leur tête en pivotant sur eux-mêmes. Pas très utile au football, direz-vous, mais difficile de ne pas croire Glen Constantin lorsqu’il dit que Yoann Miangué a les capacités athlétiques d’un joueur professionnel.

Un deuil qui change tout

Champion des Olympiques de la Jeunesse en 2014, médaillé de bronze des mondiaux juniors l’ex-taekwondoïste de 25 ans serait probablement en préparation pour les Jeux de Paris n’eût été d’un coup du destin. Après seize années de taekwondo, le décès de sa mère, à la fin 2018, a changé la trajectoire de sa vie.

Ma mère a été un très gros pilier pour moi dans ce projet taekwondo. Le fait de l’avoir perdu a été un frein pour cette envie, cette flamme que j’avais en moi de continuer ce projet. Je pense que je voulais trouver quelque chose qui était vraiment à moi , explique Miangué.

Je connaissais rien du tout du football américain. Je connaissais peut-être deux ou trois noms comme Tom Brady ou Odell Beckham Jr. Les règles, je n’en avais aucune idée , poursuit-il.

Initié par un dessin animé

Comment est venue cette envie d’enfiler les épaulettes? En écoutant un dessin animé japonais dans lequel le principal protagoniste jouait au football américain. Il n’en fallait pas plus pour tenter sa chance dans un club amateur parisien.

Ce qui m’a le plus aidé, c’est ma mobilité. Déjà d'avoir pleinement connaissance de son corps. Mais après le taekwondo et le football sont des sports assez éloignés , relate-t-il.

À mon premier match, je voyais les coups et les gens se rentrer dedans. C’était assez intense. Je me dis : "wow, je n’ai aucune technique, aucun savoir".

Aucune connaissance de son nouveau sport, mais un potentiel physique indéniable qui lui a valu en 2021 une invitation à participer au programme international de développement de la NFL . Trois mois en Floride entouré d’athlètes de partout dans le monde qui ont fait naître en lui un nouveau rêve. Celui d’une carrière de footballeur professionnel.

Un coup de fil de la LCF

Retourné en Europe pour disputer une saison dans une équipe semi-professionnelle allemande, il est revenu aux États-Unis l’hiver dernier dans le but d’attirer l’attention de recruteurs. C’est là qu’il est tombé dans l'œil du directeur général des Roughriders de la Saskatchewan, Jeremy O’Day, qui a cru bon de lâcher un coup de fil à Carl Brennan, entraîneur de la ligne offensive du Rouge et Or.

La suite s’est fait naturellement et Glen Constantin, qui dirige aussi la ligne défensive, ne cache pas qu’il a un petit parti pris pour Miangué.

Il a fait beaucoup de sacrifices pour être ici. Il veut être dirigé et moi je le prends un peu comme un défi personnel d’essayer de faire quelque chose d’exceptionnel avec ce gars-là , admet l'entraîneur le plus titré de l’histoire du football canadien.

Fini le bleu

Yoann Miangué a été prévenu qu’il devrait gagner sa place à l’Université Laval. Il part de loin en ce qui a trait à la technique, mais cela ne l’a pas empêché de voir de l’action la fin de semaine dernière contre McGill.

Reste à voir maintenant si Miangué aura la confiance de son entraîneur pour se frotter à la ligne offensive des Carabins, dimanche. Étranger à la rivalité Québec-Montréal, le Français a vite compris que c’était du sérieux.

J'ai mis un t-shirt bleu en mai quand je suis arrivé et je me suis fait taper sur les doigts. Du coup, je ne peux plus trop le mettre , lance l’athlète format géant en riant.

L'ex-taekwondoïste Bleu-Blanc-Rouge est donc maintenant un véritable Rouge et Or. Le sport a changé, mais l’objectif est le même : gagner.