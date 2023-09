Un ours, réfugié de Marineland, s’épanouit dans une réserve faunique

Un ours noir, prénommé Sasha, a été pris en charge de Marineland et a finalement trouvé son foyer permanent dans les bois du Nord. Âgé de trois ans, il a été pris en charge par une agence gouvernementale du parc thématique de Niagara Falls et transféré l'année dernière à la réserve faunique d'Aspen Valley, située près de Parry Sound, en Ontario.

Au départ, Sasha était hésitant, a déclaré Jan Kingshott, directrice du bien-être animal d'Aspen Valley. Il ne comprenait pas ce qu’était un arbre, la terre, la boue ou la neige , a-t-elle expliqué. Il lui a fallu un certain temps pour s'habituer au bruit des oiseaux et aux hurlements des loups. Cependant, après une hibernation d'une saison, Sasha a regagné confiance en lui et a commencé à partager un espace avec un autre ours nommé Clover.

Il adore son ami Clover et passe beaucoup de temps dans l'étang.

Sasha et clover. Photo : offerte par Aspen Valley Wildlife Sanctuary

Plus tôt ce mois-ci, Aspen Valley a officiellement adopté Sasha, qui y restera pour le reste de sa vie, pouvant s'étendre sur plus de 30 ans. Il dispose d'un acre de forêt à explorer, ainsi que d'une tanière naturelle dans laquelle il hibernera chaque hiver.

L'année dernière, Aspen Valley a reçu un appel des services de protection des animaux de l'Ontario, leur demandant s'ils pouvaient accueillir un ours de Marineland.

Quant à la condition des ours à Marineland, Mme Kingshott a refusé de commenter, mais a affirmé que Sasha était en bonne santé lorsqu'il est arrivée à Aspen Valley.

Linda Glimps, directrice exécutive d'Aspen Valley, a exprimé sa gratitude. Merci aux services de protection des animaux pour leurs efforts de sauvetage et le travail d'équipe qu'il a fallu pour donner un nouveau départ à un ours noir solitaire né en captivité.

Marineland n'a pas répondu à une demande de commentaires sur cette histoire, mais le parc d’attractions fait l'objet d'une enquête sur le bien-être animal depuis plusieurs années. Les agents des services de protection des animaux continuent de procéder à des inspections régulières, a déclaré l'attaché de presse du solliciteur général, Hunter Kell.

M. Kell a souligné que les services de protection des animaux n'hésiteront pas à émettre des ordonnances si Marineland ne respecte pas toutes les règles, réglementations et normes de soins concernant le bien-être des animaux .

Marineland héberge un nombre indéterminé d'ours noirs vivant ensemble dans un enclos avec des tanières et de l'eau. Les visiteurs ont la possibilité de nourrir les ours avec du maïs soufflé.