La télé québécoise sera à l’honneur dimanche soir à l’occasion du Gala des 38es prix Gémeaux. À compter de 20 h, heure de l'Est, l’animateur Pierre-Yves Lord récompensera les meilleures séries de l'année ainsi que les comédiens et comédiennes ayant brillé au petit écran.

En tête de peloton, on retrouve Indéfendable (14 nominations), la quotidienne dramatique de TVA, et La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé (12 nominations), la minisérie acclamée par la critique de Xavier Dolan.

Le thriller financier Avant le crash, la série inspirée de la tragédie ferroviaire Mégantic, L’Échappée et le Bye bye 2022 suivent les meneurs, chaque œuvre ayant 10 nominations.

Lors du Gala de l’industrie, jeudi, le Bye bye 2022 a déjà mis la main sur six trophées techniques, dont ceux des meilleurs costumes et des meilleurs maquillages et coiffures.

La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, pour sa part, a remporté les honneurs dans les catégories de la meilleure musique ainsi que dans celles de la meilleure direction photo et du meilleur montage pour une fiction.

Rappelons que la majorité des prix Gémeaux sont remis à l’occasion du Gala de l’industrie (34), qui a eu lieu jeudi dernier, et du Gala d’ouverture (44), qui se tiendra dimanche en après-midi.

« La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé » a récolté 12 nominations aux prix Gémeaux. Photo : Club illico/Québecor Contenu

Un duel entre Indéfendable et Stat

La cérémonie reine des prix Gémeaux, durant laquelle seront distribués 17 trophées, laisse entrevoir plusieurs affrontements de taille. La catégorie de la meilleure série dramatique quotidienne verra notamment Indéfendable et Stat (sept nominations) croiser le fer.

Dans les catégories d’interprétation, neuf comédiens et comédiennes de l’émission de TVA sont en compétition, contre quatre de la quotidienne d’ICI TÉLÉ. Parmi les personnes nommées, on compte Sébastien Delorme, Anne-Élisabeth Bossé, Suzanne Clément et Lou-Pascal Tremblay.

Du côté de la meilleure série dramatique, on retrouve Avant le crash, Chouchou (six nominations), Haute démolition, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé et Mégantic.

Evelyne Brochu aura une chance de remporter un prix dimanche soir pour son rôle de Chanelle dans Chouchou, de même qu’Éléonore Loiselle pour Désobéir : le choix de Chantale Daigle et Julie Le Breton pour La nuit où Laurier Gaudrault s’est réveillé.

Steve Laplante et Evelyne Brochu sont tous deux en lice pour un prix d'interprétation pour leur rôle dans la série « Chouchou ». Photo : Noovo

Xavier Dolan, qui a piloté l’adaptation de la pièce du même nom de Michel Marc Bouchard, est aussi en lice dans la catégorie des rôles de soutien, de même que sa muse Anne Dorval.

Pour les comédies, les séries À propos d’Antoine, Complètement lycée, L’air d’aller, Les mecs et L’Œil du cyclone sont toutes en compétition. Claude Legault (À propos d’Antoine), Fabien Cloutier (Léo), Catherine St-Laurent (L’air d’aller) et Christine Beaulieu (L’Œil du cyclone) sont en lice dans la catégorie d’interprétation.

Le Gala des 38es prix Gémeaux, qui est organisé par l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision (section Québec), sera diffusé à compter de 20 h HAE dimanche sur ICI TÉLÉ, ICI TOU.TV et sur le site web de Radio-Canada.

Le gala d’ouverture, animé par Nicolas Ouellet, débutera à 15 h HAE dimanche et sera diffusé sur ICI ARTV et sur le site web de Radio-Canada.