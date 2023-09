L'Association pour les droits des travailleurs de maison et de ferme (DTMF) a déposé à la Cour supérieure du Québec, jeudi, une demande d'action collective pour s'opposer aux permis de travail fermés, qui lient les travailleurs étrangers à un employeur spécifique. Ce permis va à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés, selon l'organisme.

La demande d'action collective réclame que ce type de permis de travail soit reconnu comme étant inconstitutionnel puisqu'il place des travailleurs dans des situations de vulnérabilité alors qu'ils sont dépendants de leur employeur et, donc, plus susceptibles de recevoir de mauvais traitements.

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) soutiennent l'initiative de l'Association.

Mme Lelièvre a souligné que le syndicat représente des milliers de travailleurs immigrants, dont plusieurs ont un statut temporaire, et que la CSN constate les problèmes liés aux permis fermés.

Le 6 septembre, le rapporteur spécial des Nations unies sur les formes contemporaines d'esclavage, Tomoya Obokata, a affirmé à la suite d'une visite de deux semaines au Canada que le système de permis de travail fermés rend les travailleurs étrangers vulnérables à une forme d'esclavage moderne, car ils ne peuvent pas dénoncer les abus subis sans craindre d'être expulsés , peut-on lire sur le site web de l' ONU .

Mme Lelièvre a réitéré la conclusion faite par le rapporteur spécial.

C'est gênant pour le Canada de penser comment on va faire la morale à des pays comme la Chine sur les droits de la personne quand nous-mêmes on n'est pas capables de respecter l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux.