Dix ans après la tragédie de Fallowfield, un survivant n’a rien oublié

Clemy Srour était à bord de l’autobus d’OC Transpo qui a percuté un train de VIA Rail le 18 septembre 2013, près de la gare Fallowfield, à Ottawa.

Des passagers de l’autobus à deux étages, six personnes ont été tuées dans l’accident, 34 ont été blessés.

0:42 Des travailleurs d'urgence examinent le terrain d'un accident entre un autobus urbain et un train de VIA Rail, le mercredi 18 septembre 2013 à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

J'ai été éjecté du bus et j'ai eu un certain nombre d'os cassés , se rappelle, avec douleur, ce fonctionnaire fédéral aujourd’hui à la retraite.

Clemy Srour porte toujours une barre de métal dans son bras droit. Le sentiment des vis métalliques sous sa peau lui sert de rappel de l’horrible épisode.

Accident ferroviaire mortel à Ottawa Consulter le dossier complet Accident ferroviaire mortel à Ottawa Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Des séquelles psychologiques

Ce n’est d’ailleurs pas la douleur physique qui l’accable le plus.

Les os cassés se réparent avec le temps, dit-il, mais psychologiquement, ça prend beaucoup plus de temps à guérir .

Clemy a été hospitalisé, puis en convalescence et en rééducation pendant quatre mois et demi, rentrant chez lui de temps en temps les week-ends , rapporte sa conjointe, Mimi Leyton.

C'était une période très difficile, très difficile.

Même s’il lui est impossible de se départir complètement des images de l’accident gravées dans sa mémoire, M. Srour remarque que, dix ans plus tard, les souvenirs perdent peu à peu de leur fraîcheur. Dieu merci, le temps a beaucoup aidé.

Ce dernier a désormais moins de mal à voir des autobus à deux étages. Après l’accident, leur vue lui était insoutenable.

Après la tragédie, Clemy Srour s’est d’ailleurs procuré une voiture et n’a pas embarqué à bord d’un autobus avant plusieurs années. Il a ensuite continué à éviter les autobus à doubles étages, quitte à attendre plus longtemps à l’arrêt.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

L'une des choses les plus difficiles à gérer dans cet accident a été le fait que j'ai survécu et que beaucoup n'ont pas survécu , confie M. Srour. J'avais l'habitude de monter dans le bus et de m'asseoir tout à l'avant, d'aller jusqu'en haut et de m'asseoir tout à l'avant , raconte-t-il. Ce matin-là, ces sièges étaient occupés. Sans cela, je ne serais pas ici aujourd'hui.

Publicité

Clemy Srour remercie la vie de l’avoir épargné. L’accident aura eu l’effet de le rapprocher de sa femme et de ses deux filles. Nous avons appris à donner plus de sens à notre vie et nous avons appris à nous souvenir des bonnes choses de la vie et à ne pas les prendre pour acquises.

Connor Boyd, 21 ans, victime de la tragédie

Le quartier où réside M. Srour n'a pas été épargné. Ce dernier a plus tard appris que, Connor, le fils de son voisin, a perdu la vie dans le même accident qui le hante aujourd'hui. Depuis, la famille de Connor a déménagé.

Nous avons décidé qu'il serait préférable pour nous, d'un point de vue mental, de partir , explique le père de la victime, Rob Boyd, qui raconte que les sifflements des trains VIA Rail étaient audibles de leur cour arrière. Les souvenirs refaisaient constamment surface. Le sifflement était assez fort, on l’entendait aussi souvent dans la maison.

Connor avait 21 ans, l’année de l’accident. Il était en troisième année à l’Université Carleton. Il savait ce qu'il voulait faire. Il se rendait à l'université ce jour-là. Il adorait ça , raconte, avec affection, son père.

Ouvrir en mode plein écran À 21 ans, Connor Boyd est mort dans la collision entre un autobus et un train VIA Rail. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Même à 21 ans, il était si sûr de lui, si sûr de ce qu'il était. Il était d'une grande gentillesse.

Rob Boyd n’hésite pas à parler de son fils, c’est pour lui une façon de garder les souvenirs actifs, de se rappeler la personne que Connor était.

Une longue guérison

Très tôt, et pendant les premières années qui ont suivi la mort de Connor, j'ai été très, très agité , confie M. Boyd. Il m'était très difficile de me détendre.

Rob Boyd était à Toronto le jour de l’accident. Sa conjointe lui a passé un coup de fil. Après avoir entendu parler de l’accident, elle n’arrivait pas à joindre son fils.

Connor a toujours été très consciencieux et ne voulait pas nous inquiéter , explique M. Boyd, qui, à ce moment-là, perdait peu à peu espoir en voyant qu’il ne rendait pas ses appels. Ce n’était pas un signe positif.

Ouvrir en mode plein écran Rob Boyd a perdu son fils dans l'accident survenu près de la gare Fallowfield, à Ottawa, le 18 septembre 2013. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Le deuil aura été, et est toujours pour M. Boyd et sa famille, un processus éprouvant. Le soir où ils ont appris la nouvelle, ils ne sont pas allés au lit.

On pense à Connor tous les jours.

Aucun de nous n’est embarqué à bord d’un autobus d’OC Transpo depuis l’accident , révèle, lui aussi, M. Boyd.

Pour les déplacements de la petite sœur de Connor, il a acheté une voiture .