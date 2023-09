À Terre-Neuve, la saison très occupée des travailleurs d’une usine de transformation des produits de la mer à St. Mary's se termine en queue de poisson.

Ils ont appris que les prestations d’assurance-emploi qu’ils vont recevoir vont arrêter à la fin de janvier.

C’est la baisse du taux de chômage qui explique cette situation.

Au début mai, le chômage dans la province à l’extérieur de Saint-Jean était à 13,7 %. Les travailleurs avaient donc besoin d’un minimum de 420 heures travaillées pour avoir droit à 26 semaines de prestations d’assurance-emploi.

Évolution du taux de chômage Photo : Radio-Canada

Depuis, le taux de chômage a diminué deux fois. Cela a fait augmenter le nombre minimum d’heures dont ils sont besoin pour être admissibles, et la durée de leurs prestations.

Après avoir travaillé fort tout l’été, Emily Fleming est atterée. De février à l’ouverture de la saison en avril, je vais être sans revenu avec deux jeunes enfants , dit-elle.

Les travailleurs sont catastrophés par la perte de plusieurs semaines de prestations d'assurance-emploi. Photo : Radio-Canada / Kyle Mooney

Elle dit que c’est comme un coup de pied en plein visage .

Patricia Gibbons, une autre travailleuse dans la même situation imprévue, dit que les comptes continuent d’entrer pendant ce temps-là.

C’est désastreux , s’insurge Steve Ryan, maire de St. Mary's. Dans les pêches, les saisons sont limitées à une durée précise. Si c’était à l’année longue, ces gens travailleraient à l’année longue , soutient-il.

Steve Ryan est maire de St. Mary's. (Photo d'archives) Photo : CBC / Jen White

Selon le syndicat des pêcheurs, jusqu'à 20 000 travailleurs saisonniers n'auront plus droit à la durée maximale des prestations d’assurance-emploi.

Le fait que ces travailleurs aient été pris de court par la nouvelle est le problème, souligne Bernard Davis, le ministre responsable du Travail à Terre-Neuve-et-Labrador.

Si les travailleurs avaient eu plus de temps et avaient été informés plus tôt, ils auraient pu se préparer en conséquence, dit-il.

Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre, est ministre fédéral du Travail. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bassirou BA

Dans une lettre envoyée mercredi, plusieurs députés provinciaux ainsi que le premier ministre Andrew Furey ont demandé au ministre fédéral du Travail, Randy Boissonnault, d'annuler plusieurs des modifications apportées au régime d'assurance-emploi.

Le bureau de Randy Boissonnault n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue.

D’après le reportage de Kyle Mooney