Des femmes se mobilisent à Amos contre la violence sexuelle

Des activités de mobilisation et de sensibilisation ont eu lieu vendredi à Amos pour la 42e Journée d’actions contre la violence sexuelle faite aux femmes.

Dans l'après-midi, une dizaine de militantes du Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS-Abitibi), de la Maison Mikana et du comité féministe d’Amos ont manifesté devant les bureaux de la députée d’Abitibi-Ouest, Suzanne Blais.

Elles interpellent le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, pour qu’il agisse et mette en application les 190 recommandations du rapport Rebâtir la confiance.

Josée Belisle, coordonnatrice au CALACS-Abitibi, estime que les délais dans les dossiers judiciaires sont trop longs.

On est tannées, monsieur Jolin, d’attendre après un système de justice qui nous promettait de rebâtir la confiance des victimes et qui n’en finit plus de ne pas arriver. Ça démontre aussi notre impatience et notre colère, a-t-elle mentionné à l’émission Des matins en or.

Sur place, Alisée Lemire Lemay, gestionnaire et intervenante à la Maison Mikana, abondait dans le même sens.

On est ici pour revendiquer un système de justice qui va mieux représenter les victimes. On est à l’ère du rapport Rebâtir la confiance, mais nous, ce qu’on observe sur le terrain, c’est tout le contraire.

Les victimes ont de moins en moins confiance. Même si on continue de dire qu’il faut dénoncer, que c’est important, reste que sur le terrain, ce n’est pas toujours facile pour les victimes de le faire , déplore Mme Lemire Lemay.

Ouvrir en mode plein écran Les manifestantes lors de leur action devant les bureaux de la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

L’Ostie d’marche en soutien aux victimes

Et à 17h30, une marche symbolique prenait son envol au parc de la Cathédrale et allait conduire les participantes au parc Rotary. Poésie, chanson, théâtre et humour étaient au programme de l’activité baptisée l’Ostie d’marche.

« C’est une courte marche, mais il y avait différentes saynètes artistiques sur le parcours. Cette marche vise à soutenir les victimes de violence sexuelle. On a le droit de se mettre en colère, mais aussi de s’apporter de la douceur. Bref, l’Ostie d’marche fait référence à L’osstidcho. En 1968, le Québec était en révolution. Qui dit révolution sociale, dit révolution des femmes. On fait un clin d'œil à cet aspect historique », explique Andréane Brouard, intervenante au CALACS-Abitibi.

Selon elle, la hausse du nombre de dénonciations pour les violences sexuelles ces dernières années est positive, parce qu’elle illustre que le travail effectué pour inviter les victimes à dénoncer est efficace. Elle est aussi un signe qu’il ne faut surtout pas baisser les bras.

Maintenant, il faut que le système de justice réponde à cette demande-là. C’est important de continuer de faire de la mobilisation, de faire des dénonciations, de faire de la prévention, de la sensibilisation. C’est pour ça que se tient cette journée. Oui, c’est dommage de répéter encore les mêmes choses en 2023, mais c’est un mal nécessaire , fait valoir Mme Brouard.

(Avec la collaboration d’Émilie Blais)