Un couple attrape l’E. coli et poursuit ses voisins pour utilisation de fumier humain

Un couple de l’Estrie intente une poursuite en dommages et intérêts pour l’épandage de boues provenant des eaux usées municipales dans le champ voisin. Ces résidents du Canton de Cleveland allèguent être tombés malades à la suite de la contamination de leur puits par cette pratique. Il s’agit de l’une des rares poursuites intentées en lien avec la valorisation du fumier humain, qui suscite des préoccupations depuis quelques mois.

Les animaux ont commencé à tomber malades. Nous aussi, on a commencé à être malades. On ne savait pas que c’était ça , raconte Pascal Goux.

À l’été 2020, sa santé et celle de sa conjointe Irène Sénécal se dégradent rapidement. Les premiers symptômes seraient apparus peu de temps après l’entreposage de monticules de fumiers humains dans le champ voisin. Le couple est convaincu que c’est cette matière résiduelle fertilisante qui a contaminé leur puits à l’E. coli.

L'E. coli, ça n'arrive pas du ciel.

Pascal Groux craint que l'épandage de fumier humain dans le champ voisin l'ait rendu malade.

Si tu amènes des centaines de tonnes de matière d'égout et que tu mets ça en amont d'un puit hydraulique et qu'il pleut, ça ne prend pas un génie pour savoir que ta marde se ramasse dans mon puits , soutient M. Goux.

Ils réclament aujourd’hui plus de 400 000 $ en dommages et intérêts aux entités impliqués dans l’épandage, dont JMV Environnement et l’agronome Mamadou Ari Tchougoune.

Le couple a bon espoir d’avoir gain de cause, notamment parce que le Conseil de discipline de l’Ordre des agronomes a radié deux mois Mamadou Ari Tchougoune en lien avec cette affaire. Il n’aurait pas respecté plusieurs de ses obligations, notamment celle de s’assurer du respect des distances minimales entre les matières résiduelles et un cours d’eau. La décision du Conseil de discipline n’établit toutefois pas de lien entre la contamination du puits et les gestes de l’agronome. C’est ce que le couple devra démontrer à la cour.

La contamination au fumier humain est rare

Selon le professeur en chimie environnementale à l'Université de Montréal, Sébastien Sauvé, les cas de contaminations aux matières résiduelles fertilisantes sont rares. Mais ce cas pourrait-il inciter le gouvernement à revoir l’encadrement règlementaire?

Ce n'est définitivement pas courant. Si on trouve des sites ou les normes applicables ont été utilisées et que là il y a une contamination des pluies, de l'environnement, là il faudrait revoir les normes, mais dans le cas dont on parle, les normes applicables, n'ont pas été respectées , explique l'expert.

Sébastien Sauvé, professeur en chimie de l'environnement à l'Université de Montréal

L’Ordre des agronomes croit aussi que si la règlementation en place permet de protéger le public. Dans une réponse écrite, l'Ordre dit que les conséquences entourant un manquement aux obligations déontologiques ou règlementaires peuvent aller jusqu’à la radiation temporaire ou permanente. Des amendes peuvent aussi être imposées.

Pascal Goux n'en est pas aussi convaincu. La règlementation est à 50 m, lui était à 48 m , croit le résident. Il serait venu avec son tracteur et l'aurait poussé à 52 m, ça n'aurait rien changé.

Il croit par ailleurs que le cas de non-respect des normes est courant.

Depuis les trois dernières années, j'ai vu pas loin d'une douzaine de sites de recyclage autour de chez moi, puis je n'en ai pas vu un de conforme , déplore-t-il.

Mamadou Ari Tchougoune et JMV Environnement n’ont pas souhaité accorder d’entrevue à la caméra à Radio-Canada. Ils contestent les allégations de Pascal Goux et comptent se défendre en cour.

Avec les informations de Thomas Deshaies