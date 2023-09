La nouvelle caserne de pompiers de Rivière-du-Loup a été inaugurée vendredi. Les pompiers ont pris possession de leurs nouveaux locaux à la fin du mois de juin. Après plus de deux mois d'utilisation, ils semblent plus que satisfaits de leurs nouveaux locaux.

Les premières journées, il a fallu réapprendre le fonctionnement de notre métier, parce qu’il n'y a plus rien à la même place , s’amuse le directeur du service incendie à Rivière-du-Loup, Éric Bérubé.

Il explique que l'équipe du service incendie apprécie, entre autres, la disposition des aires de travail qui semble favoriser une meilleure collaboration. Tout est bien rangé et bien ordonné, tout est efficace , dénote-t-il. Et c’est facile à entretenir.

Déménager dans la nouvelle caserne, c’est comme un second souffle dans notre travail.

La nouvelle caserne est maintenant située sur la rue Témiscouata, au coin de la rue des Cheminots. Elle est proche de plusieurs industries et de l'accès autoroutier. Selon Éric Bérubé, cet emplacement favorise une plus grande proximité avec la population. On est dans un quartier où les gens nous voient et nous saluent alors qu’avant, on était dans un bâtiment trop cloîtré et hermétique .

En outre, le déménagement des équipes d’intervention ne semble pas avoir affecté la rapidité d'intervention.

Notre inquiétude, c'étaient les feux de circulation de la rue Saint-Elzéar , confie Éric Bérubé. Alors les camions de pompiers ont été équipés d’un système GPS qui permet de contrôler les feux de circulation à distance. Dès qu’on part vers le centre-ville, les lumières deviennent vertes et ça ne nous retarde pas du tout dans les interventions , explique-t-il.

Un projet dans les cartons depuis 15 ans

Le maire de Rivière-du-Loup se réjouit de l’aboutissement de ce projet. Cela fait une quinzaine d'années que la ville réfléchit à cette nouvelle caserne. C’est une caserne qui va être là pour les cinquante prochaines années , espère l'élu.

Dorénavant, les nouvelles infrastructures permettront d’abriter tous les équipements en un seul endroit. Le bateau de sauvetage est là, le quatre roues nautique aussi, tout est là , se réjouit M. Bastille.

Ouvrir en mode plein écran La nouvelle caserne de pompiers de Rivière-du-Loup peut désormais abriter tous les équipements et véhicules des pompiers. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Il insiste aussi sur le fait qu’elles offrent un milieu de travail plus agréable pour les travailleurs.

Mario Bastille confirme que le service incendie a été consulté pour construire un lieu de travail adapté à leurs besoins. On a des pompiers en caserne 24 h sur 24. Ils ont besoin d’une aire de vie conviviale et lumineuse , complète le maire.

La Ville espère que ces locaux modernes favoriseront le recrutement de la main-d’œuvre.

La construction de la caserne, qui a débuté à l’automne 2021, a coûté 11,5 millions de dollars, dont 3,25 millions ont été assumés par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec.

Avec les informations de Fabienne Tercaefs