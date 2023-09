L’idée de condenser la formation des futurs enseignants dans le but de juguler la pénurie est accueillie froidement dans le milieu de l’enseignement. « Je me suis étouffée dans mon café », lance sans détour Nancy Goyette, chercheuse en psychopédagogie du bien-être et professeure à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), qui estime que cette idée ne tient pas la route.

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, dit songer sérieusement à faire passer la durée du baccalauréat en enseignement de quatre à trois ans. Des fonctionnaires ont même été mandatés pour se pencher sur cette avenue, qui permettrait de former les futurs enseignants plus rapidement. Pour y arriver, la formation serait condensée et les stages raccourcis.

On est rendu vraiment au bout du bout là, ça n’a vraiment pas de bon sens , enchaîne Mme Goyette.

Elle rappelle que la formation avait été allongée en 1994 à quatre ans parce que la formation n’était pas assez adéquate pour que les enseignants puissent réussir à évoluer dans les milieux en ayant une expertise suffisante pour nos élèves.

Je pense qu’aujourd’hui les grands perdants de ça c’est encore les enseignants et les élèves au bout du compte.

Selon elle, les raccourcis sur la formation n’aideront pas à valoriser la profession et le manque de qualifications va amener beaucoup de surcharge au niveau des milieux.

Québec songe aussi à transformer la quatrième année en stage entièrement rémunéré. Nancy Goyette n’adhère pas non plus à cette façon de faire.

C’est un petit peu être dans un champ de licornes que de penser qu’on va être capable de s’organiser dans les milieux pour bien former ces gens-là au niveau des stages, parce que la formation pratique, c’est quelque chose de complexe. Ce n’est pas n’importe qui qui peut former des gens dans les milieux, même si on est enseignant. Ça prend une certaine connaissance des programmes et aussi savoir comment accompagner ces gens-là qui arrivent.

La chercheuse en psychopédagogie du bien-être croit qu’un des solutions passe par une formation de quatre ans hybride des futurs enseignants pour faire en sorte d’organiser aussi la formation pour que les étudiants puissent avoir des cours d’été ou des cours de fin de semaine ou des cours le soir pour réussir à aller donner un coup de main dans les milieux, parce que ce qu’on a de besoin très souvent, c’est pour des suppléances et pas nécessairement pour des contrats à long terme.

De son côté, la présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement s’est étonnée d’apprendre ces scénarios par le biais des médias.

Le gouvernement a précisé que rien n’avait encore été décidé.

