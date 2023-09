Une dame de Granby est morte mardi matin d'un arrêt cardiorespiratoire. Des techniciens ambulanciers paramédicaux sonnent l’alarme, alors que selon eux, la dame a dû attendre une vingtaine de minutes avant d’obtenir des services, faute d’ambulance disponible.

Mardi matin, un peu après 6 h, les ambulanciers ont reçu un appel pour une femme qui présentait des difficultés respiratoires. Les lundis et les mardis, entre 6 h et 6 h 30 du matin, il n'y a toutefois qu'une seule ambulance en poste à Granby. Ce matin-là, l'unique ambulance était déjà sollicitée par un autre appel.

Ce sont donc des ambulanciers de Waterloo, à une vingtaine de minutes de Granby, qui sont venus en renforts.

Entre-temps, l'état de la dame s'est malheureusement détérioré rapidement. Elle est tombée en arrêt cardiorespiratoire, et les manœuvres des ambulanciers n'ont pas réussi à la sauver à leur arrivée.

Les ambulanciers paramédicaux de Granby estiment que cette mort aurait pu être évitée s'il y avait eu une deuxième ambulance sur le territoire ce matin-là.

On a été capable de constater que l'état de la patiente s'est dégradé rapidement. Ce n’est pas une patiente qui n’était plus alerte lors de l'appel du 911. C'est vraiment une dégradation, une chronologie qui a fait en sorte que la patiente n’a pas eu les soins nécessaires assez rapidement , croit le technicien ambulancier paramédical Félix-Antoine Bombardier.

Ouvrir en mode plein écran Félix-Antoine Bombardier est technicien ambulancier paramédical. Photo : Radio-Canada

Il indique que la situation n’est pas liée à un manque de véhicules ou de main-d’œuvre, mais plutôt à un manque de permis sur le territoire.

Depuis 1998, il n’y a eu aucun ajout de véhicules qui a été fait. La population a drastiquement changé. Partout en périphérie de Granby, on a de gros secteurs qui ont été bâtis. [...] C'est quand même un gros territoire qu'on va aller couvrir, donc un seul véhicule de 6 h à 6 h 30 le lundi et le mardi c'est très peu. Mais aussi de nuit, on a seulement deux véhicules pour l'ensemble du territoire. De jour, ce sont trois véhicules. Ce n'est pas beaucoup, surtout quand on tient en compte le tourisme qu'on a ici à Granby , ajoute-t-il.

Des répercussions sur toute la région

Le manque d’ambulances sur le territoire ne touche pas seulement Granby, croient des travailleurs de la santé.

Waterloo ne compte par exemple qu’une seule ambulance la nuit à partir de 18 h. Si cette équipe vient en renfort à Granby comme ce fut le cas cette semaine, le territoire est à découvert.

C'est un peu la chaise musicale qui commence; quand Cowansville vient ici, on va à Cowansville. Après ça, si Waterloo vient ici, on va à Waterloo. La découverte de territoire se fait partout.

Les équipes de Granby effectuent par ailleurs de nombreux transferts dans des centres hospitaliers hors de la municipalité.

Il y a beaucoup d'événements qui font en sorte que les véhicules sont occupés. On a des transferts à Sherbrooke qui occupent un véhicule pour 3 h, ça arrive fréquemment. Ça arrive souvent que les deux véhicules de nuit, par exemple, quittent [Granby] pour Sherbrooke, puis il n’y a plus de véhicules à Granby , fait remarquer Félix-Antoine Bombardier.

Les ambulanciers paramédicaux de Granby veulent que le gouvernement réévalue la couverture ambulancière de la région pour répartir les ressources. Ils proposent aussi d'ajouter des équipes d'ambulanciers paramédicaux communautaires pour répondre, sans ambulance, aux appels moins urgents.

Sans intervention, ils craignent que ce genre de situation se répète.

Ouvrir en mode plein écran Jean Papineau est le président de la Fraternité des travailleurs pré hospitaliers du Québec. Photo : Radio-Canada

Il nous manque des ressources, on le déplore depuis trop longtemps. Ce décès-là, c’est un parmi tant d’autres. Combien de décès ça va prendre pour réagir, pour rajouter des ressources? , avance le président de la Fraternité des travailleurs préhospitaliers du Québec (FTPQ) dans la région de Granby, Jean Papineau.

Les ambulanciers paramédicaux [...] on est là pour la population en premier. De voir sa population mal desservie comme ça, c’est sûr qu’on trouve qu’on est un petit peu à l'encontre de notre profession.

Réponse des autorités

Le ministère de la Santé, qui autorise l'ajout d'ambulances sur les routes, a refusé la demande d’entrevue de Radio-Canada. Dans un courriel, il appelle toutefois à la prudence pour ne pas tirer de conclusions hâtives après la situation de cette semaine.

Rappelons que la priorisation des appels et l'attribution des véhicules ambulanciers découlent d’un système de traitement et de priorisation des appels internationalement reconnu, le Medical Priority Dispatch System , indique le ministère.

Le CISSS de la Montérégie effectue en continu une surveillance des zones ambulancières et ajuste les effectifs au besoin. Le CISSS peut en fonction des besoins déposer une demande au MSSS pour ajuster si cette analyse en démontre la justification. Par ailleurs, dorénavant, un tableau de bord public (Nouvelle fenêtre) permet à chaque citoyen de voir la réalité des données préhospitalière. Ce tableau de bord ne montre pour la zone ambulancière de Granby aucune augmentation significative des délais d’arrivées auprès du patient à travers les années , ajoute-t-il.

Par courriel, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie soutient qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions. Il est important de souligner que la desserte ambulancière, sur chaque territoire, est analysée de façon rigoureuse et continue à l'aide d'outils provinciaux. Si des besoins sont identifiés, ils sont transmis au MSSS le cas échéant. Sur chaque territoire de desserte, les véhicules sont postés à des endroits stratégiques de manière à offrir une réponse optimale sur tout le territoire , peut-on lire dans le courriel.

Il est actuellement trop tôt pour tirer des conclusions sur la nature du décès. Une analyse complète de l’événement doit être effectuée.

La mairesse de Granby, Julie Bourdon, demande pour sa part au gouvernement d'analyser ce qui s'est passé pour pouvoir mettre de l'avant des solutions.

Dans un courriel à Radio-Canada, le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel, a offert ses condoléances aux proches de la femme décédée. Mon collègue Christian Dubé a annoncé une nouvelle politique et ajouté plus de 28 millions de dollars pour améliorer la desserte ambulancière en région. Maintenant, le coroner fera enquête sur ce décès et fera les recommandations pertinentes au CIUSSS et au gouvernement pour que les bonnes solutions soient identifiées.

Avec les informations de Marion Bérubé