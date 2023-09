Des propriétaires se disent pris en otage par le tribunal locatif de l’Ontario

Raj Salwan, confronté à des difficultés financières croissantes, vit un cauchemar financier. Chaque mois, il s'enfonce davantage dans les dettes, en raison des dépenses liées à son condo de Toronto, occupé par un locataire récalcitrant.

M. Salwan a exprimé sa détresse en précisant que son locataire avait accumulé plus de 34 000 $ de retard sur le paiement de son loyer. Pour faire face à l'augmentation constante de sa dette hypothécaire et de ses frais de services publics, il a même été contraint de contracter un prêt en laissant sa propre résidence en garantie.

Je ne peux pas expliquer l'agonie mentale que traverse ma famille , a-t-il déclaré.

Raj Salwan est ce que l'on appelle communément un petit propriétaire , détenteur d'une seule propriété locative : un condo à Toronto, qu'il avait acquis il y a plusieurs années en vue de sa retraite. Son locataire avait payé son loyer la première année, puis a cessé en février 2021.

Publicité

Cependant, non seulement M. Salwan est en difficulté, mais le tribunal provincial, censé venir en aide à des propriétaires comme lui, est également en crise.

La Commission de la location immobilière (CLI) de l'Ontario, seul tribunal autorisé à résoudre les litiges entre propriétaires et locataires, fait face à un important arriéré. Un rapport de l'ombudsman, publié en mai, a révélé que la CLI avait accumulé plus de 38 000 cas non traités, dont près de 90 % étaient des plaintes provenant de propriétaires. Le rapport qualifie la commission de fondamentalement défaillante .

M. Salwan explique avoir déposé une première plainte en avril 2021. Celle-ci n'a abouti à une première audience qu'en février 2022. Cependant, le tribunal a manqué de temps ce jour-là, obligeant le report de son affaire. Sa prochaine audience n'a eu lieu qu'en août 2023, mais son dossier a été rejeté en raison d'une erreur administrative. Ainsi, il doit recommencer tout le processus.

Les retards ont commencé avant la pandémie de COVID-19, mais la situation s'est aggravée considérablement avec un moratoire de cinq mois sur les expulsions pendant la pandémie.

Un peu partout au Canada

David Wachsmuth, professeur agrégé à l'Université McGill et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en gouvernance urbaine, a noté que bien que les délais d'attente en Ontario soient les plus longs, les temps d'attente ont explosé dans tout le pays depuis la pandémie, avec des situations particulièrement difficiles en Colombie-Britannique et au Québec.

Publicité

En Ontario, l'explication réside en partie dans le manque d'arbitres et la complexité archaïque du système, ce qui laisse propriétaires et locataires se sentir démunis, dit-il.

La CLI a déclaré dans un communiqué que les délais d'attente pour certaines demandes se sont améliorés de plusieurs mois, mais qu'elle continuait à explorer des moyens de réduire l'arriéré et de soutenir les juges. Elle prévoit des améliorations supplémentaires avec l'embauche de nouveaux employés et juges.

M. Wachsmuth a souligné que les retards n'affectent pas tous les propriétaires de la même manière. Pour les petits propriétaires, comme M. Salwan, qui ont un locataire ne payant pas depuis plusieurs mois, la situation peut être catastrophique. Les grandes entreprises, en revanche, gèrent des portefeuilles entiers, et un locataire en défaut n'a qu'un impact limité sur leurs activités.

À l’extérieur du système

Elaine Page, parajuriste à Toronto, a souligné que les problèmes de la CLI contribuaient grandement à la crise du logement. Elle a observé que de nombreux petits propriétaires choisissent de retirer leurs propriétés du marché locatif, optant pour des locations à court terme comme Airbnb, par crainte de se retrouver pris dans un système défaillant.

Ouvrir en mode plein écran Elaine Page affirme représenter des propriétaires qui font face à des arriérés de paiement de loyer de plus de 100 000 dollars. Photo : Radio-Canada / Li Yanjun/CBC

Cette tendance a été corroborée par l'augmentation du nombre d'unités Airbnb à Toronto et la diminution du nombre de logements locatifs disponibles.

Mes clients ne se contentent pas de vendre leurs propriétés , a-t-elle déclaré. S'ils les gardent, ils se tournent vers des locations à court terme parce qu'ils ne peuvent pas gérer ce qui se passe.

Rien qu'à Toronto, le nombre d'unités répertoriées sur Airbnb a augmenté de plus de 6000 entre le 1er janvier et la fin août 2023, selon Insideairbnb.com. Au cours de la même période, le nombre de logements locatifs disponibles a diminué d'environ 46 %, selon l'Association immobilière de l'Ontario (OREA).

Avec les informations de CBC News