Nickel : trois dépassements dès la fin de la campagne d’échantillonnage de la Ville

Les dernières données disponibles montrent que la présence de nickel dans l’air du Vieux-Limoilou demeure problématique. Un dépassement significatif a même été mesuré deux jours après la fin de la campagne d’échantillonnage menée par la Ville de Québec entre le 14 octobre et le 15 décembre 2022.

Selon des documents consultés par Radio-Canada, d’importants dépassements à la norme de nickel ont été constatés par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) dans le Vieux-Limoilou à la fin de 2022 et au début de 2023.

Le 17 décembre 2022, la station de la rue des Sables mesurait 120 nanogrammes de nickel par mètre cube d’air, un résultat largement supérieur à la nouvelle norme provinciale de 70 nanogrammes.

Quelques jours plus tard, le 29 décembre, la même station affichait une concentration de 130 nanogrammes.

Une troisième mesure datée du 6 janvier 2023 indique pour sa part 151 nanogrammes de nickel par mètre cube d’air.

Impossible de savoir avec certitude si d’autres dépassements sont survenus cette année, puisque les dernières mesures dévoilées par le MELCCFP remontent au 28 avril dernier.

Radio-Canada a pu identifier 5 dépassements à l’ancienne norme de 14 nanogrammes de nickel par mètre cube d’air. Ce seuil a toutefois été quintuplé par le gouvernement Legault en avril 2022 afin d’obtenir une solution optimale sur les plans de la protection de la santé publique, de l'environnement et du développement économique .

Mis au courant de nos informations, le président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou, Raymond Poirier, pèse ses mots.

J’essaie de rester poli , laisse-t-il tomber. Sincèrement, je veux des explications de la part de nos décideurs publics .

Le mois dernier, après de multiples reports, le maire Marchand dévoilait finalement le résultat de la campagne d’échantillonnage menée par la Ville de Québec du 14 octobre au 15 décembre 2022.

Au total, une dizaine de stations ont mesuré la qualité de l'air dans la Basse-Ville, principalement autour de la zone industrielle qui comprend l'incinérateur, l'usine de pâtes et papiers White Birch et les installations portuaires.

Accompagné du ministre de l’Environnement, Benoit Charette et du PDG du Port de Québec, Mario Girard, Bruno Marchand citait des concentrations rassurantes de contaminants et notait qu’aucun dépassement de la norme quotidienne pour le nickel n’avait été enregistré durant la période d’analyse.

Il ajoutait que le rapport se voulait une bonne nouvelle pour la population.

À la lecture des concentrations de nickel mesurées par le ministère de l’Environnement dès le 17 décembre, Raymond Poirier met en doute la crédibilité de la campagne d’échantillonnage municipale.

Visiblement, la période qui a été choisie n’était pas représentative de la réalité des activités en Basse-Ville , déplore-t-il.

On peut être indigné, on peut être vexé et on peut être choqué de voir que quelques jours après la campagne, il y a eu des dépassements importants!