Des organismes communautaires gaspésiens demandent davantage d'aide de la part du gouvernement du Québec pour lutter contre l'itinérance.

Le ministre responsable des Services sociaux a annoncé vendredi matin une enveloppe de 20 M $, dont un financement supplémentaire de 15,5 M $, pour répondre aux besoins immédiats en matière d'itinérance.

Lionel Carmant l'a confirmé lors du Sommet municipal sur l'itinérance, qui a eu lieu à Québec vendredi. La ventilation par région n'est toutefois pas connue.

Au moment de publier ces lignes, le CISSS de la Gaspésie n’avait pas été en mesure d’indiquer si des projets pour lutter contre l’itinérance ont été déposés auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux.

C’est toujours une bonne nouvelle de savoir qu'il y a de l’argent qui descend, mais c’est nettement insuffisant , indique Marie Hudon, directrice générale adjointe de Convergence – Service d'aide aux hommes de la Gaspésie.

Or, les besoins sont immenses, selon elle.

Il n’y a pas encore de données officielles sur le phénomène de l’itinérance en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. La Direction régionale de la santé publique de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine devrait publier un rapport sur l'itinérance au début du mois d'octobre.

Itinérance presque invisible

Convergence – Service d'aide aux hommes de la Gaspésie accueille des pères avec leurs enfants en situation de rupture familiale et conjugale ou qui ont perdu leur logement. L'organisme dispose de quatre unités à Sainte-Anne-des-Monts pour les accueillir.

Selon Marie Hudon, il en faudrait le double à Sainte-Anne-des-Monts et au moins six dans chaque MRC du territoire gaspésien pour répondre aux besoins.

Malgré l'absence de chiffres officiels sur ce phénomène aux Îles-de-la-Madeleine et en Gaspésie, la gestionnaire constate que l'itinérance cachée est très présente sur l'ensemble du territoire.

Ouvrir en mode plein écran Marie Hudon, directrice générale adjointe de Convergence. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de Marie Hudon

On a même eu des papas qui ont couché en dessous d’une chaloupe dans une marina.

Il arrive toutes sortes de situations qu’on ne peut pas s’imaginer. C’est la réalité : des papas qui renoncent à voir leurs enfants et qui habitent dans leur voiture jusqu’au moment de trouver quelque chose , raconte Mme Hudon.

Or, le manque de logements disponibles et l'absence de logements abordables font augmenter le risque de ces pères de se retrouver dans une situation d'itinérance.

L’idée, c’est de leur donner un répit et qu’ils se concentrent pour régler leur situation. Mais ce n’est pas facile : des logements en Gaspésie, il n'y en a presque pas ou très peu. Il y en a, mais ils sont soit très chers, soit difficiles d’accès , rappelle-t-elle.

Face au manque de logements, il y a même une réflexion collective à faire dans la région sur la location touristique, qui pousse des familles à devoir quitter leur logement pendant l'été, notamment aux Îles-de-la-Madeleine.

La conséquence d’un désengagement public

Sylvain Dubé, coordonnateur du comité Action-logement de l'Est, lequel couvre les MRC de La Matanie, de La Matapédia et de La Haute-Gaspésie, constate lui aussi une forte itinérance cachée sur son territoire.

Ce n'est pas que des situations de santé mentale ou de toxicomanie qui mènent à l’itinérance. C’est aussi situationnel, un moment dans la vie où on frappe un mur. Il y a des gens qui se retrouvent dans une situation où ils ne sont plus capables de s’offrir un logement avec les sous qu’ils ont , explique-t-il.

Une telle situation est le résultat d'années de désengagement des gouvernements sur la question, selon lui.

On tourne toujours en rond, parce que ça fait des années, peu importe le parti politique, qu’on n'a pas choisi de mettre à niveau les infrastructures, et là, on se retrouve avec des bris de service. Pour certains, il n’y a pas d’endroit où aller, [ces endroits] sont encore moins adaptés à la situation de la personne , indique-t-il.

Les maires doivent faire partie de la solution

De son côté, le maire de Gaspé, Daniel Côté, fait valoir que les élus municipaux doivent faire partie de la solution lorsqu'il est question d'itinérance. M. Côté a pris part au sommet de l’Union des municipalités du Québec sur l'itinérance.

Selon lui, les organismes locaux et les municipalités ne sont pas assez consultés par Québec.

Sommet municipal sur l’itinérance.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Au coeur du monde. Sommet municipal sur l’itinérance ÉMISSION ICI PREMIÈRE Au coeur du monde Écouter l’audio (Sommet municipal sur l’itinérance. 10 minutes 15 secondes) Durée de 10 minutes 15 secondes 10:15

Même si l’itinérance est loin d’être une compétence municipale, les personnes se dirigent vers les élus municipaux d’abord et avant tout , explique-t-il.

Impliquez-nous dans vos démarches de consultation!

Le gouvernement a dévoilé jeudi des données sur l’itinérance. Entre 2018 et 2022, il y aurait eu une augmentation de 44 % du nombre d’itinérants au Québec.

Cependant, ni le Bas-Saint-Laurent ni la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ne sont inclus dans ces données.

Le CISSS de la Gaspésie n’a pas participé au dénombrement du ministère de la Santé et des Services sociaux parce que l’organisation était en train de réaliser sa propre démarche pour appréhender le phénomène en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, selon son porte-parole, Lou Landry.