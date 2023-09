Quatre défenseurs québécois au camp des recrues des Flames

Des neuf défenseurs qu’on retrouve sur la liste des participants au camp des recrues des Flames, quatre sont originaires du Québec.

Jérémie Poirier a été repêché au troisième tour lors du repêchage de 2020 (72e au total). Il vient de terminer avec succès sa première saison professionnelle.

Avec les Wranglers de Calgary dans la Ligue américaine, il a récolté 52 points en 69 rencontres. Il a de plus été le premier joueur de l’histoire à inscrire un but pour la formation, l’équipe ayant disputé sa première saison à Calgary l’an passé après quelques saisons en Californie.

L’ancien des Sea Dogs de Saint John est surtout reconnu pour son talent offensif, mais peut aussi rendre de fiers services à son équipe en zone défensive.

Il est considéré comme étant un des défenseurs d’avenir de l’organisation. Il ne participe cependant pas au tournoi des recrues à Penticton. Blessé à un genou à la fin de la dernière saison il a subi une opération durant l’été et n’est toujours pas prêt sauter sur la glace avec ses coéquipiers.

Jérémie Poirier a été opéré à un genou durant l'été.

Lors du premier jour du camp, il a passé près d’une heure sur la glace en solitaire après l’entraînement, un signe qu’il semble être sur la bonne voie pour un retour au jeu.

Étienne Morin participe à un premier camp professionnel. Comme Jérémie Poirier, il est originaire de Salaberry-de-Valleyfield. Les deux joueurs se connaissent et s’entraînent ensemble durant l’été.

C’est aussi pour son talent offensif que les Flames ont sélectionné Morin au deuxième tour du plus récent repêchage.

La saison dernière avec les Wildcats de Moncton il a récolté 72 points en 67 parties. Il a pris le troisième rang des marqueurs chez les défenseurs de la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ).

Ses 21 buts le placent au premier rang dans cette catégorie chez les défenseurs du circuit. Il veut montrer aux Flames, durant le camp, qu’il n’est pas qu’un défenseur offensif.

Je veux montrer que je suis bon des deux côtés de la patinoire, c’est ce que j’ai tenté d’améliorer cet été et je continue à travailler là-dessus , a-t-il affirmé après le premier entraînement de l’équipe jeudi.

Étienne Morin a été sélectionné au deuxième tour du plus récent repêchage par les Flames.

S’il aimerait mêler les cartes au camp et obtenir un poste avec l’équipe dès cette saison, il sait qu’il retournera vraisemblablement à Moncton où il pourra continuer de s’améliorer.

Étienne Morin dit qu’il a hâte de rencontrer Jakob Pelletier au camp des Flames, car pour l’instant il ne le connaît que par des discussions faites via messages textes.

Pelletier a aussi porté les couleurs des Wildcats de Moncton dans les rangs juniors et l’éthique de travail des deux joueurs a souvent été comparée.

À la fin de ma saison, il m’a écrit pour me féliciter , se souvient le défenseur de 18 ans. Celui qui a disputé 24 matchs avec les Flames la saison dernière lui a aussi écrit quand il a été repêché et quelques fois durant l’été pour savoir comment j’allais , affirme Étienne Morin.

Le nouveau membre de l’organisation des Flames a aussi eu la chance de rencontrer Jonathan Huberdeau, car celui-ci l’a invité à jouer au sein d’une ligue de hockey d’été qu’il organise.

Deux joueurs invités

Charles Côté de l’Océanic de Rimouski et Mikael Diotte des Voltigeurs de Drummondville complètent le tableau des joueurs québécois présent au camp des recrues des Flames.

Les deux joueurs ont été invités au camp par les Flames, mais n'ont jamais été repêchés par une équipe de la Ligue nationale de hockey.

Charles Côté participe à un deuxième camp professionnel.

Pour Charles Côté,19 ans, il s’agit d’un deuxième camp professionnel. L’année dernière, il avait été invité par les Ducks d’Anaheim.

Le défenseur de 1m 98 (six pieds et six pouces) est un joueur qui s’est développé sur le tard.

Dans les rangs mineurs, je jouais toujours dans les meilleures équipes, mais j’étais souvent le sixième ou le septième défenseur , se souvient-il.

Repêché au huitième tour par l’Océanic, il est rapidement devenu un joueur important de l’équipe.

À sa première année d’admissibilité au repêchage, il ne figurait pas dans les plans de la centrale de recrutement, mais un an plus tard, on le retrouvait au 133e rang des joueurs nord-américains, ce qui signifie qu’il aurait dû être repêché au cinquième tour.

Le grand défenseur s’est rendu à Nashville, où avait lieu l’encan amateur, mais n’a pas entendu une équipe appeler son nom.

C’est sûr que c’est décevant , affirme-t-il, mais j’ai la chance d’avoir une invitation à un camp et de montrer ce que je sais faire , ajoute-t-il.

Le camp des recrues des Flames est le troisième camp auquel prend part le joueur de 20 ans Mikael Diotte. Il y a deux ans, il a pris part au camp des Ducks et l’an passé à celui de l’Avalanche.

Mikael Diotte dit que les Flames ont démontré beaucoup d'intérêt envers lui.

Il admet que ce camp est un peu différent des deux autres, car à ses deux premières expériences, il ne s’attendait pas vraiment à recevoir d’offre de contrat étant donné qu’il ne pouvait pas jouer dans la Ligue américaine en raison de son âge.

Même s’il peut encore jouer dans la LHJMQ , à 20 ans, il peut maintenant jouer dans la Ligue américaine si une équipe lui offre un contrat.

Diotte dit qu’il a reçu quelques invitations pour participer à des camps de recrues, mais que les Flames étaient ceux qui semblaient être le plus intéressés à ses services.

Les deux défenseurs invités par les Flames ont des styles de jeu similaire. Les deux disent être des spécialistes de la défense, mais qui peuvent aussi contribuer parfois à l’attaque.

Si les deux rêvent à la Ligue nationale, leur premier objectif est de connaître un bon camp des recrues pour recevoir une invitation au camp principal des Flames qui s’amorcera jeudi.