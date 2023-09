Quelle est l’identité du TIFF en 2023?

Le Festival International du film de Toronto (TIFF) s'achève ce dimanche, l'occasion de faire le bilan de cette 48e édition perturbée par les grèves mais qui pousse aussi à s'interroger sur l'identité du plus célèbre festival de cinéma au pays.

Ouvert avec la première internationale du dernier film d’Hayao Miyazaki, le festival a présenté samedi son film de clôture, le documentaire Sly, produit par Netflix, mettant en vedette Sylvester Stallone.

Du film d'animation au documentaire, en passant par les grandes productions américaines ou encore le cinéma d'art et essai, le TIFF est connu pour aborder le cinéma dans toute sa pluralité. Mais cette année, le festival a donné l’impression de chercher ses repères.

Dans une édition perturbée par la grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood, l'absence des stars, qui agissent généralement comme le moteur du festival, s'est faite remarquée. Surtout pour un événement réputé pour être une plate-forme de lancement de la saison cinématographique nord-américaine et le point de départ de la course aux Oscars, dont la cérémonie doit se dérouler en mars 2024.

Toronto a-t-elle toujours les moyens de rivaliser avec Cannes et Venise, dont la sélection est plus pointue, ou celui de Berlin qui joue aussi la carte de l’ouverture et de la diversité de genres? À moins de deux ans du cinquantième anniversaire, les invités partagent leur vision sur son identité.

Ouvrir en mode plein écran La réalisatrice Sophie Dupuis et l'acteur Théodore Pellerin étaient à Toronto pour le TIFF afin de présenter en première mondiale leur film Solo. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Festival international du film de Toronto 2023 Consulter le dossier complet Festival international du film de Toronto 2023 Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Voir du cinéma d’auteur en mangeant du popcorn

Le TIFF met en lumière et dans de bonnes conditions, des gens à qui on ne laisse pas toujours la place dans l’industrie , pense Sophie Desmarais qui incarne une cheffe d’orchestre dans Les Jours heureux. Ainsi, le festival serait parmi les plus ouverts, les plus démocratiques comme le pense Andréa Picard, l’une des programmatrices.

Publicité

Diversité est aussi le terme choisi par la réalisatrice Sophie Dupuis, qui a présenté Solo. Elle apprécie voir toutes sortes de genres de cinéma . Il est vrai que le TIFF est connu pour projeter des courts métrages de trois minutes et des documentaires de trois heures et demie souligne Andréa Picard.

Cette qualité est appréciée des cinéastes à l'œuvre parfois radicale. Isiah Medina, qui réalise des films expérimentaux, a présenté cette année He Thought He Died. Il s’agit d’une réflexion pointue sur le monde de l’art, sa conservation et son rapport à l’argent. Le jeune homme résume ainsi : le TIFF c’est peut-être la seule occasion de voir des films comme les miens avec un seau de popcorn sur les jambes et un verre de soda à la main .

Un cinéma au carrefour des mondes

Le critique de film Elijah Baron a le sens de la formule : Quand on me dit TIFF , je pense à un lieu où tous les chemins se croisent , il apprécie la possibilité d’être plongé à la fois en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique. Un sentiment partagé par Apolline Traoré qui est venue présenter Sira et qui souligne que le festival est le lieu où tous les films, où toutes les idées, peuvent être réunies à un même moment .

Ouvrir en mode plein écran Le critique cinématographique Elijah Baron est de passage au TIFF pour attribuer le prix FIPRESCI, une récompense décernée par la Fédération internationale de critiques de films. Photo : Radio-Canada / Alexis Raymon

Ce goût de la découverte est une valeur commune des programmateurs. Robyn Citizen est l’une d'elles : Nous essayons vraiment de mettre en lumière les nouvelles voix , assure-t-elle.

Publicité

Ainsi, le TIFF apporte une nuance bienvenue dans l’industrie. Apolline Traoré dit connaître des festivals difficiles dans leur sélection, qui n’acceptent que des films qui remplissent certains critères arrêtés, ce n’est pas le cas du TIFF , plus ouvert .

Une idée récurrente à travers les témoignages des participants est celle de plonger dans des mondes différents , comme le dit D. W. Waterson, réalisatrice qui présentait cette année Backspot. Nataleah Hunter-Young, programmatrice de la section Afrique et Moyen-Orient met aussi en avant cette volonté de l’organisation : Il s’agit d’un espace où on accueille les personnes qui veulent voir le monde [sous un nouvel angle] et être en connexion avec tous les peuples .

Le TIFF serait aussi le reflet des valeurs de Toronto. Le chanteur Mark Clennon,qui joue le rôle principal dans le film I Don’t Know Who You Are se félicite que ce festival se déroule dans sa ville d’adoption : L’événement est très représentatif des valeurs de Toronto, et en dix jours on peut voir dix films de pays différents et on en apprend sur dix cultures et langues différentes . Selon lui, tous les festivals n’ont pas cette richesse .

Ouvrir en mode plein écran Mark Clennon joue le rôle principal dans « I Don't Know Who You Are » de M. H. Murray. Photo : Vortex Film

Anticiper les réactions du public

L’événement a la réputation de permettre de prévoir la manière dont les films vont être reçus à leur sortie en salle. Andréa Picard assure qu’il s’agit d’un véritable festival public . En effet, en dehors de celles réservées à la presse, la plupart des séances sont remplies de cinéphiles dont le métier n’a pas forcément de relation avec le milieu.

Alors qu’elle était à la soirée d’ouverture, Sophie Desmarais, actrice principale des Jours heureux, note : Il y avait quelque chose de très démocratique ce soir-là, j’ai pu voir des gens avec des chaussures de course et du popcorn, les personnes sont là pour voir des films, pas pour paraître . Cameron Bailey, le PDG du TIFF , approuve : Notre public, ce ne sont pas des snobs du cinéma, juste des gens qui souhaitent partager leur passion .

Chloé Robichaud, la réalisatrice des Jours heureux compare avec les autres festivals : J’ai vécu Cannes et Venise et, à la différence du TIFF , c’est principalement des gens de l’industrie qui y participent. À Toronto, on parle avec le vrai public, il y a des rencontres qui sont organisées, c’est un reflet de la réalité .

Ouvrir en mode plein écran La première du film « Les jours heureux » de Chloé Robichaud a eu lieu dans le cadre du 48e Festival international du film de Toronto. Photo : Radio-Canada / Teaghan Beaudette

Une passerelle vers le marché nord-américain

Steven Spielberg en 2022, Pedro Almodóvar en 2023, c’est souvent les réalisateurs d’envergure que le grand public retient de son expérience au TIFF . Mais qui se souvient que l’événement a été un tremplin pour des réalisateurs alors inconnus comme Christopher Nolan? Le festival est perçu par les réalisateurs comme le moyen de se faire connaître du public nord-américain.

Le sud-coréen Kim Taeyang, invité à présenter Mimang, son premier long-métrage, voit dans le TIFF un tournant important dans sa carrière qui va lui permettre de développer son travail .

Pied à l’étrier pour certains, il est une confirmation pour d’autres. Le franco-malien Ladj Ly, réalisateur des Indésirables, a voulu présenter son film en première mondiale à Toronto car il se souvenait du succès des Misérables, son précédent opus, auprès du public de la Ville Reine : Mon film touche à un sujet international, c’était important pour moi de viser les marchés étrangers, c’est donc pour ça que j’ai choisi Toronto .

Le critique de cinéma Elijah Baron constate que l’événement reste un point de rencontre très important en Amérique du Nord, il est absolument irremplaçable . C’est ce que pense aussi Théodore Pellerin, l’acteur principal de Solo : Quand je pense au TIFF , je pense marché et visibilité .

Le public est un acteur à part entière de la réussite selon Cameron Bailey : C’est devant ces cinéphiles que le cinéma du monde entier veut montrer ses films .

Ouvrir en mode plein écran Le PDG du TIFF, Cameron Bailey. Photo : Radio-Canada

Le moment où Toronto rivalise avec New York et Los Angeles

Le TIFF c’est glamour et au Canada, avoir un événement glamour, c’est rare , pense le Torontois M. H. Murray. Celui qui est lui-même un réalisateur émergent assure que le TIFF est un rêve pour les cinéastes canadiens et même si certains ne veulent pas l’admettre, tout le monde veut y être . Mark Clennon ajoute : Toronto n’est pas Los Angeles ou New York, mais une fois dans l’année on a l’impression que Toronto est Los Angeles et New York à la fois .

Un avis partagé par D. W. Waterson, aussi Torontoise : C’est un moment de magie à Toronto, on passe de l’été à l’automne en regardant des films, c’est incroyable .

Il est vrai qu’il n’est pas rare, les premiers jours, d’enlever sa veste du passage d’une salle climatisée à la rue tant la chaleur est écrasante. À la fin du festival, on réalise qu’on a pas quitté la même veste de la journée à cause de la chute des températures.

Ouvrir en mode plein écran Le TIFF s'est déroulé à Toronto du 7 au 17 septembre. Photo : (Michael Wilson/CBC)

La relative absence de vedettes américaines a-t-elle vraiment pesé sur l’ambiance du TIFF ? Il se disait ça et là que la 48e édition était bien moindre que celle de l’an dernier où Steven Spielberg était venu présenter The Fablemans en première mondiale.

Force est de constater qu’à l’aube de ses 50 ans (en 2025) le festival a encore rempli sa mission : satisfaire le public torontois avec certains des plus grands films de l’année et, en même temps, faire émerger les talents de demain. Voilà une belle identité.