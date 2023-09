L’itinérance s’aggrave en Abitibi-Témiscamingue, préviennent des organismes communautaires

Des refuges sollicités, parfois débordés, et des personnes itinérantes qui revêtent désormais de multiples visages : des organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue observent une hausse du phénomène de l'itinérance depuis l’an dernier et plaident notamment pour la construction de logements abordables.

Dans la salle à manger de la Maison du Soleil levant de Rouyn-Noranda, Roger Bellefleur s'attelle à préparer la table. Je mets les napperons, je fais la vaisselle , raconte l’homme de 58 ans. Il offre aujourd’hui son aide en reconnaissance de celles et ceux qui lui ont donné un coup de main dans la vie .

Roger, qui a commencé la rue à 15 ans, est habitué de se promener d’un bord pis de l'autre . Il fréquente depuis bientôt deux mois la Maison du Soleil levant, qui offre divers services d’hébergement à des personnes en situation d’itinérance.

Sujet de l’heure, l’enjeu de l’itinérance était au cœur d’un sommet organisé par l’Union des municipalités du Québec, vendredi. L’enjeu n’échappe pas à l’Abitibi-Témiscamingue, qui compterait au moins 157 itinérants « visibles », selon un dénombrement effectué en octobre 2022.

Des groupes communautaires de Rouyn-Noranda, Amos et La Sarre soutiennent toutefois que la situation s’est détériorée au cours de la dernière année.

Ouvrir en mode plein écran Roger Bellefleur aide à préparer la table sur l'heure de dîner à la Maison du Soleil levant. "Parce que des gens m'ont donné un coup de main dans la vie", explique-t-il. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Enjeu en mutation

À la Maison du Soleil levant, 26 places sont maintenant disponibles, contre 15 l’an dernier, indique la directrice générale, Marie-Ève Giroux. On a dû ajouter ces places, car il y avait une grosse demande. L’hiver dernier, on a quand même dû refuser une cinquantaine de personnes, faute de places , signale-t-elle.

Publicité

On n’imagine pas pour l’hiver qui s’en vient... , renchérit l’intervenante Isabelle Poitras.

S’il est difficile de chiffrer le phénomène, les deux femmes affirment que le visage de l’itinérance se transforme alors que les ressources pour enrayer cette situation, comme des logements abordables, font défaut.

Certains frappent à notre porte pour obtenir des services, mais il y a aussi des personnes qui n’en veulent pas et qui vont aller dormir dans les parcs, fait remarquer Marie-Ève Giroux. Il y a également l’itinérance du couch surfing, avec des gens qui vont se promener d’une maison à l’autre.

Il n’y a plus d’âge et de statut social qui est protégé; personne n’est vraiment à l’abri de tout perdre et de se retrouver à la rue pour un temps indéterminé , complète Isabelle Poitras, qui estime que le phénomène s’étend de plus en plus aux personnes âgées.

Ouvrir en mode plein écran La Maison du Soleil levant accueille des personnes en situation d'itinérance ou de toxicomanie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Émilie Parent Bouchard

La Sarre et Amos aussi

L’enjeu se déploie également ailleurs en région, selon Josiane Michaud, directrice clinique de la Maison du Compagnon de La Sarre, et Yvon Desrosiers, directeur général de l'Accueil d’Amos.

Publicité

Ça existe partout en Abitibi, mentionne Mme Michaud. C’est moins visible, mais c’est quand même surprenant, car cela devient de plus en plus visible. Parfois, on est obligés de refuser des gens parce que nos services débordent.

Durant l’année 2022-2023, la Maison du Compagnon de La Sarre a accueilli 69 personnes différentes sans domicile, alors qu’elle compte huit lits.

On a de moins en moins de périodes d'accalmie, souligne Josiane Michaud. Auparavant, on avait moins de demandes lors de la période estivale et d’autres étaient moins achalandées. Maintenant, c’est pratiquement tout le temps.

Ouvrir en mode plein écran L'organisme l'Accueil d'Amos vient en aide aux personnes vivant avec une problématique de santé mentale, d'itinérance ou de dépendance. (Photo d'archives) Photo : Site : L'Accueil d'Amos

À Amos, Yvon Desrosiers, affirme pour sa part que l'itinérance se transforme dans la région. Des personnes âgées subissent selon lui cette problématique depuis au moins le printemps dernier, tout comme des jeunes entre 20 et 25 ans.

Six femmes âgées, on en a encore deux actuellement, dénombre-t-il. C’est un peu spécial d’aider ces femmes en itinérance, des femmes de 55 ans et plus. On a eu cet été une dame de 72 ans. Elle était mariée, son mari est décédé et elle a perdu son logement car elle n’avait plus les moyens de payer seule. Elle s’est retrouvée à la rue car elle n’avait pas de famille et personne pour lui donner un coup de main. On a été chanceux, on a réussi à lui trouver un petit logement.

Ouvrir en mode plein écran Yvon Desrosiers, directeur général de l'Accueil d'Amos. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

« Travailler dans le beurre »

Les intervenants rencontrés pointent du doigt une multitude de facteurs pour expliquer la situation actuelle, dont la hausse du coût de la vie et la pénurie de logements et de logements abordables.

Ces deux derniers éléments contribueraient à faire basculer des citoyens vers l’itinérance, en plus de favoriser leur maintien dans une telle situation.

C’est difficile, avec les logements qui manquent. On dit souvent qu’on a l’impression de travailler dans le beurre, déclare Marie-Ève Giroux. On travaille, les gens sont prêts à retourner en logement, mais malheureusement, il n’y a pas de logements ou de logements qu’ils seraient capables de payer.

Une réalité qui frappe également La Sarre, selon Josiane Michaud. On a de la misère à relocaliser nos gens, fait-elle part. En ayant moins de logements, les gens restent plus longtemps chez nous. En restant plus longtemps chez nous, on peut accueillir moins de gens. C’est un cercle vicieux.

Ouvrir en mode plein écran L'itinérance augmenterait à Rouyn-Noranda pour plusieurs raisons, dont l'inflation et le manque de logements abordables. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Des préjugés à déconstruire

Quels sont les principaux stéréotypes et préjugés à déconstruire au sujet de l’itinérance? La question fait sourire Isabelle Poitras.

Moi, c’est quand les gens disent : ils ont juste à travailler. Tout le monde serait une cause perdue dans la vie s’ils n’avaient pas accès aux services de santé et aux soins spécialisés dont ils ont besoin , lance-t-elle.