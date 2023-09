Les partis d’opposition à Fredericton se disent prêts à confronter le premier ministre Blaine Higgs à son bilan de ses cinq années à la tête du Nouveau-Brunswick.

Le chef du Parti progressiste-conservateur, qui est devenu premier ministre à l’automne 2018, a confirmé vendredi qu’il serait candidat aux prochaines élections.

S’il ne déclenche pas une élection anticipée, les Néo-Brunswickois iront aux urnes en octobre 2024.

Moment mal choisi, selon la cheffe libérale

Blaine Higgs a fait son annonce alors que l’ouragan Lee est à quelques heures des provinces maritimes. Susan Holt, la cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, trouve que le moment choisi par M. Higgs en dit long sur le premier ministre.

Le timing est mauvais. Il est triste que le premier ministre ait choisi de prioriser son ambition politique au moment où des Néo-Brunswickois se préparent à une tempête potentiellement dangereuse, ou se relèvent d’un terrible incendie industriel à Saint-Jean , a déclaré Susan Holt, vendredi à Fredericton.

Ouvrir en mode plein écran Susan Holt, cheffe du Parti libéral, vendredi à Fredericton. Photo : Radio-Canada

Pour la cheffe de l’opposition, il importe peu que le Parti progressiste-conservateur soit dirigé par Blaine Higgs ou une autre personne au moment des élections.

Ce gouvernement est responsable du fait qu’on a plus que jamais d’itinérance, de crimes et de difficulté à avoir des soins. Peu importe lequel d'entre eux est candidat, c'est le bilan qu'il va défendre , a lancé la cheffe libérale.

On croit que les Néo-Brunswickois seraient mieux servis par un gouvernement qui les écoute, a soin d’eux, et respecte chacun d’eux, peu importe où ils vivent, le nom qu’ils portent ou la langue qu’ils parlent. Je suis impatiente d’offrir aux Néo-Brunswickois un gouvernement qui est adapté à notre époque et à notre futur , a soutenu Susan Holt.

Votre situation est-elle meilleure? , demandent les verts

David Coon, le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, deuxième opposition à Fredericton, s’est dit prêt à un référendum sur Blaine Higgs.

Il est nécessaire pour les Néo-Brunswickois de se poser la question : votre situation est-elle meilleure après 5 ans de Blaine Higgs? , a lancé M. Coon, vendredi. Avez-vous un médecin? Avez-vous un logement abordable? Avez-vous vous un salaire acceptable maintenant?

Ouvrir en mode plein écran David Coon, chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, vendredi à Fredericton. Photo : Radio-Canada

Kevin Arseneau, député de Kent-Nord et chef adjoint du Parti vert, dit que la machine pré-électorale est prête. Il admet que les élections anticipées déclenchées en 2020, en pleine pandémie, par un gouvernement Higgs qui était alors minoritaire, les avaient un peu pris de court.

On a appris de nos erreurs , lance-t-il.

Idéalement, il souhaite que la date fixe des élections soit respectée.

Mais si c'est pour se débarrasser d'Higgs plus tôt, ce serait une bonne chose pour tout le monde.

Ouvrir en mode plein écran Kevin Arseneau, député de Kent-Nord et chef adjoint du Parti vert du Nouveau-Brunswick, en entrevue vendredi. Photo : Radio-Canada

Kevin Arseneau, qui a l’intention de se représenter, se dit déçu et triste pour les Néo-Brunswickois qu'un premier ministre attaché à son agenda personnel sollicite un 3e mandat. On n'a jamais eu un premier ministre aussi divisif que Monsieur Higgs depuis l'ère de Louis J. Robichaud, affirme-t-il.

À Fredericton, David Coon a affirmé vendredi que des candidats potentiels pour les verts ont déjà manifesté leur intérêt dans chacune des 49 circonscriptions de la province.

Même chef, mais quelle équipe?

Mario Levesque, politologue de l'Université Mount Allison, n’est pas surpris de la décision de Blaine Higgs.

Il pense que son ouvrage comme premier ministre n'est pas fini. Il veut continuer à essayer de baisser la dette de la province.

Les points d’interrogation se situent plutôt dans l’équipe qu’il va rassembler pour la prochaine élection. Le politologue croit que le gouvernement progressiste-conservateur actuel est conservateur, mais n’est plus progressiste, d’où la désunion au sein de ses troupes cette année.

Daniel Allain, Dorothy Shephard, Trevor Holder […], il faut qu'ils se demandent : y a-t-il toujours une place dans le Parti conservateur pour moi aujourd'hui? Parce qu'eux autres sont des conservateurs modérés , a-t-il affirmé dans une entrevue au Téléjournal Acadie, vendredi.

Ouvrir en mode plein écran Le politologue Mario Levesque est professeur à l'Université Mount Allison. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Le politologue rappelle que si ces députés veulent se représenter pour le parti, il faudra que le premier ministre soit d’accord. Il dit douter que Blaine Higgs accepte.

Mario Levesque ne s’attend pas à ce que Blaine Higgs déclenche une élection anticipée cet automne.

La stratégie du parti, croit-il, sera de déposer un budget à saveur électorale au printemps. Le politologue prédit une baisse de l’impôt des particuliers, ou même de la taxe de vente provinciale.

C'est ça qu'il pense que le monde va aimer .

Avec les renseignements d’Alix Villeneuve, Nicolas Steinbach et Janic Godin