Chats adultes à la SPCA : l’adoption à moitié prix populaire à Chicoutimi

La première journée d’adoption à moitié prix à la succursale de la SPCA Saguenay à Chicoutimi, vendredi, a attiré plusieurs personnes venues se procurer un chat adulte.

L’événement, appelé Chatllenge, se tient jusqu’à 20 h vendredi et samedi de 14 h à 18 h.

Vers 16 h vendredi, environ une quinzaine de personnes étaient présentes, lors du passage de Radio-Canada.

On est venus pour voir si on allait avoir un coup de cœur pour un petit minou , a d’abord raconté une dame bien heureuse d’être là.

Il y avait une file vendredi à l'extérieur de la SPCA Saguenay pour l'adoption de chats à moitié prix. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

On est venu chercher un compagnon. C'était surtout pour ma blonde. Elle vient de faire euthanasier les deux qu'elles avaient il y a à peu près 15 jours. Donc on en voulait un autre , a poursuivi un homme.

Ces chats-là, ils ont été soit abandonnés ou ils ont déjà eu un passé, puis ils ont besoin d'une nouvelle place, qu'on leur donne de l'amour , a conclu une autre dame.

Environ une centaine de chats se cherchent un nouveau foyer.

Le prix d’adoption est de 150 $ au lieu de 300 $.

Pour faire de la place

L’opération vise à libérer de l’espace.

Vu l'hiver qui approche, les gens vont voir un chat à l'extérieur. Ils vont dire : "Les -40 arrivent, je veux le rentrer à l'intérieur. Je veux le sauver". Ils vont venir nous le porter. Donc, il y a une vague d'admissions qui va arriver, soit pour abandon ou des animaux errants. Donc, nous, on a besoin de places , a expliqué la directrice générale de la SPCA Saguenay, Mélanie St-Gelais.

Une centaine de chats sont en adoption dans le cadre de l'événement Chatllenge de la SPCA Saguenay. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

La SPCA Saguenay reçoit environ 2000 animaux par année et l'organisme doit parfois transférer certaines bêtes dans d'autres refuges de la province en raison du manque d'espace et de moyens.

On a fait un transfert pour un de nos chiens, récemment. On lui a trouvé un autre refuge qui était prêt à l'accueillir parce que ça faisait longtemps que nous on l'avait , a raconté Mme St-Gelais.

Pas assez de vétérinaires

Comme dans bien d’autres domaines, la pénurie de main-d’oeuvre touche les vétérinaires, qui ne sont pas en nombre suffisant pour répondre à la demande.

Ce qui est difficile, c'est nos vétérinaires qui sont à bout de souffle. Partout au Québec, il en manque. Il y a eu un boum d'adoption durant la pandémie, mais il n'y a pas eu de boum de vétérinaires. Ils ne se sont pas fait former en double , a ajouté la directrice générale.

Une vente d'objets pour animaux usagés prend également place devant les locaux de la SPCA Saguenay à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

Pour ce qui est des chatons, ils demeurent à plein prix, mais la vaccination, la pose d'une micropuce et la stérilisation sont inclus.

D'après un reportage de Marie-Michèle Bourassa