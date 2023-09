Le congrès annuel de l'Association française des municipalités de l'Ontario (AFMO) se déroule jusqu’au 17 septembre à Kapuskasing. Ce congrès, le premier à se tenir en présentiel depuis la pandémie, se tient au moment où l’Association se heurte à un défi de recrutement de nouveaux membres.

Les membres de l' AFMO se réunissent autour du thème : la parité, la diversité et l'inclusion en politique municipale.

On veut absolument que les gens se sentent bien au sein des conseils municipaux. Qu'ils se sentent inclus aussi, parce qu'on ne se sent pas toujours inclus, même si on est des élus, déclare la présidente sortante de l’ AFMO , Nicole Fortier Levesque

Les participants vont aborder aussi l’immigration, selon Mme Fortier Levesque.

On vit une pénurie de main-d'œuvre en Ontario, et ailleurs. On veut s’assurer que les gens qui nous arrivent d'autres pays soient bien accueillis chez nous.

La maire de Timmins, Michelle Boileau, ajoute que ce congrès sera l’occasion d' essayer de trouver des stratégies qui vont nous permettre de réussir à non seulement attirer, mais aussi retenir les gens en âge de travailler francophones .

Effectif insuffisant

L’ AFMO compte actuellement 29 membres. En recruter un nombre plus important représente un objectif difficile à accomplir.

Le défi qu'on a aujourd'hui, c'est d'aller chercher la membriété, faire confiance aux gens que l’ AFMO est là, bien ancrée pour y rester , affirme le maire de Hearst, Roger Sigouin.

Nicole Fortier Levesque indique tout de même qu’il y a une amélioration à ce sujet, car l’Association ne comptait que 24 membres en 2022.

On veut travailler très fort au recrutement pour ramener la Ville de Toronto qui était déjà membre , promet-elle.

La maire de la ville de Timmins pense que ce sera possible de trouver de nouveaux membres, car les critères d'adhésion vont changer.

Michelle Boileau, la maire de Timmins.

Pour elle, le fait qu’une municipalité soit désignée bilingue ne signifie pas que les membres doivent être nécessairement francophones.

Ca me rassure que le jour où je ne serai plus maire, et que mon successeur ne soit pas francophone, on aura toujours ce genre d'appui et de participation à une association , fait-elle savoir Mme Boileau

Espoir en l’avenir

Roger Sigouin maire de Hearst et ancien président de l' AFMO , estime que l’association a un avenir reluisant malgré des ressources financières limitées, car elle aura du sang neuf.

Les jeunes sont prêts à [prendre les rênes], on encourage ça. La jeunesse embarque, si elle a besoin d'un coup de pouce, on est là pour les aider, souligne Roger Sigouin .

Le maire de Hearst, Roger Sigouin, souligne que la situation financière de l'AFMO s'améliore.

Michelle Boileau insiste aussi sur le fait que la priorité va être d'engager la jeunesse, d'engager un nouveau segment de la population francophone dans les politiques .

On a eu de gros défis dans le passé, mais aujourd'hui, l’ AFMO est en bonne situation, et on continue à travailler , confie Roger Sigouin.

Il y a des comptables qui travaillent avec nous, qui nous aident à nous diriger dans la bonne direction, les défis qu'on a eus, c’est du passé , ajoute-t-il.

Une nouvelle personne doit être élue à la présidence, dimanche, pour succéder à Nicole Fortier Levesque.

Avec les informations de Bienvenu Senga