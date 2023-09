Saisie d’armes à feu à New Carlisle

Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé vendredi à une saisie d’armes à feu dans une résidence de la rue Church, à New Carlisle.

Les policiers ont arrêté trois personnes lors de cette opération.

Un homme dans la quarantaine devrait comparaître pour des accusations de possession d’armes à feu et de stupéfiants.

Une femme dans la trentaine, libérée sous promesse de comparaître, pourrait quant à elle faire face à un chef d’accusation en matière de stupéfiants.

Un deuxième homme, également dans la quarantaine, demeurera détenu pour non-respect de conditions.

Les policiers ont saisi deux armes d'épaule, un chargeur et des munitions, près de 10 grammes de cocaïne et plus de 300 $ en argent comptant.