Itinérance : le CIUSSS veut ouvrir des refuges à Roberval et Alma

Après avoir mis en place des refuges temporaires à Alma et Roberval, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean planche sur des solutions pérennes pour lutter contre l’itinérance.

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé vendredi une enveloppe de 20 millions de dollars pour les refuges, dans le cadre du sommet municipal sur l’itinérance. Ce financement pourrait permettre la réalisation de deux projets grandement attendus dans la région.

Notre objectif, c'est vraiment d’ouvrir un refuge de neuf places dans le secteur de Roberval avec des interventions sur l'ensemble des heures, de la couverture complète et un refuge de sept places dans le territoire Alma , affirme la directrice en santé mentale, dépendance et itinérance au CIUSSS , Marika Bordes.

Jeudi, la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi faisait part également de son intention d'offrir des services au Lac-Saint-Jean en partenariat avec d'autres organismes.

Il faut rappeler que le problème de l'itinérance est criant et qu’il n’est plus uniquement l’apanage des grandes villes. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le nombre de personnes en situation d’itinérance a augmenté de 26 % depuis 2018.

Selon les dernières estimations de Québec, la région comptait, à l'automne 2022, 231 personnes sans domicile fixe. Ce nombre ne tient toutefois pas compte de l'itinérance cachée.

On a observé, dans le fond, une augmentation de l'itinérance visible à travers la région, pas juste au Saguenay. On a vu ce phénomène s'accentuer au niveau du Lac-Saint-Jean, à Roberval et à Alma. Oui, c'est réaliste comme portrait , estime Mme Bordes.

Le maire de Roberval au sommet sur l’itinérance

À Roberval, le portrait de l’itinérance est de plus en plus sombre. Le phénomène était pratiquement inexistant il y a quelques années encore, mais les choses ont changé.

Le maire Serge Bergeron tenait à être présent lors du sommet municipal vendredi. En matinée, il était même panéliste pour la conférence Mairesses et maires en action en compagnie de ses homologues de Montréal, Granby et Gatineau.

Il estime que la problématique doit être prise au sérieux par l’ensemble de la société et que la régler est une responsabilité partagée.

Ça touche différents ministères et notre demande aujourd'hui, c'est prenez conscience de la situation de l'augmentation et travaillons ensemble à trouver des solutions qui soient autres que juste donner un lit et à manger. Allons plus loin. Ces gens-là ont besoin d'accompagnement, ont besoin d’être suivis pour être ramenés à une réinsertion sociale. C'est le message qui a été très clair , a-t-il soutenu en entrevue à l’émission Place publique.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Roberval Serge Bergeron devant la Place de la mairie. Photo : Radio-Canada / Rosalie Dumais-Beaulieu

M. Bergeron a toutefois ajouté que les villes comme Roberval n’ont pas les mêmes budgets que celles comme Québec et Montréal pour lutter contre l’itinérance et qu’elles ont donc besoin d’appui de la part des gouvernements.

On a besoin d'aide. On ne peut pas, nous, se permettre de construire des logements avec la population qu'on a. Avec les taxes qu'on retire, on ne peut pas se permettre ça à grande échelle , a-t-il fait valoir au micro de Catherine Doucet.

La Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi

Rappelons que, dans l’arrondissement de Chicoutimi, environ 140 personnes bénéficient des services de la Maison d'accueil pour sans-abri. Depuis deux semaines, ils sont hébergés dans les nouvelles installations.

Le directeur général, Yanick Harvey. est d’avis que la crise de l'itinérance n’a pas encore atteint son apogée au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le pire, c'est ça. Tant qu'on n'aura pas d'hébergements autres, des appartements, des appartements supervisés... Il faut développer des appartements à prix modique, des chambres ou des maisons de chambres , soutient-il.

Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean rappelle que le phénomène relativement nouveau oblige plusieurs ajustements.

Le travail de collaboration qui unit les différents partenaires permet d'adapter les services en fonction des besoins.

