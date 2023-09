Feux de forêt : les militaires quittent la Colombie-Britannique

Les Forces armées canadiennes, appelées en renfort le 25 août dans le contexte des feux de forêt, ont quitté la Colombie-Britannique. Plusieurs larges camions verts ont longé les routes de la province, ramenant les membres vers leurs bases d’origine.

Les derniers ont quitté Prince George le 15 septembre.

Le départ a été amorcé le 12 septembre, mettant fin à l’assistance dans les opérations et la coordination générale, ainsi qu'au soutien sur le terrain pour lutter contre les feux, qui consiste du retournement, du nettoyage et l’arrosage des points chauds , précise la capitaine Lisa Evong.

Les 150 soldats ont été déployés le 28 août après une formation pour combattre les incendies.

Ils se sont d’abord rendus à Vernon, puis le 29 août, ont priorisé le nord de la province en se déplaçant vers Prince George en raison des feux qui se sont intensifiés dans le secteur.

BC Wildfire nous a demandé d’aller plus au nord , explique Lisa Evong. Elle ajoute que l’intervention était vraisemblablement dans le contexte de la pire situation de l’histoire .

C’était quand même dangereux, mais BC Wildfire avait la situation bien en main et la gérait bien.

Les Forces armées canadiennes se sont aussi activées du côté de la région de Vanderhoof et de Mackenzie ainsi que de Manson Creek.

Les soldats de la 3e Division du Canada ont travaillé tellement fort , ajoute-t-elle, en précisant qu'ils venaient de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, de l'Alberta, du Manitoba et de l'Ontario, ce qui rendait cette mission assez particulière.

C’est une grosse province, on a voyagé partout. Je suis rendue à Kelowna. On a commencé à Vernon, on s’est rendu à Prince George, puis Vanderhoof ainsi que Germanson Landing et Manson Creek. Une route comme ça, c’est sûr qu’il y a des complications.

Elle précise que le déplacement des hélicoptères de BC Wildfire était complexe en raison de la sévérité des feux.

Lisa Evong estime qu’à l'heure actuelle, la province a les ressources nécessaires pour contrôler la situation des feux : On est fier de ce qu’on a accompli. Notre travail est fini donc on va retourner dans nos unités respectives et attendre une autre demande. C’est ça la vie dans les Forces armées canadiennes.

L’état d’urgence annoncé par la province le 18 août a été levé le 14 septembre. Vendredi, la province comptait 397 feux de forêt, dont 148 qui ne sont pas maîtrisés. Le dernier bilan fait état de 370 propriétés qui sont sous un ordre d’évacuation et de 18 000 autres sous alerte.

Avec les informations de Wildinette Paul