Un nouveau toit pour le marché public hivernal de Sudbury

Le marché public de Sudbury et ses nombreux vendeurs éliront domicile cet hiver au centre commercial Elm Place, au centre-ville, plutôt qu’à Science Nord ou au centre commercial Southridge, deux endroits qui ne répondent plus aux besoins de l’organisation en pleine croissance.

Stéphane Lanteigne, propriétaire de la ferme Truly Northern, et chef de projet pour le déménagement du marché public, est heureux de ce partenariat pour la prochaine saison.

Il rappelle que le marché public estival, qui a lieu les jeudis au coin des rues Paris et York, près de l’amphithéâtre Grace Hartman, et les samedis à l'ancienne gare du Canadien Pacifique, sur la rue Elgin, doit se trouver un endroit à l’abri des intempéries dès la fin octobre.

M. Lanteigne estime qu’Elm Place offre plusieurs avantages pour le marché, qui regroupe de plus en plus d’agriculteurs et d’artisans. Il donne en exemple l’accessibilité et les nombreuses places de stationnement.

On grandit, le marché grandit. On a commencé, tu sais, quelques années passées, on était pas mal petit, maintenant on est rendu à plus de 60, 70 petites entreprises locales qui veulent venir chaque semaine, alors il faut se trouver une place plus grande.

M. Lanteigne avance même que le centre commercial pourrait devenir une option permanente pour le marché public hivernal.

Le gestionnaire du centre commercial, Robert Green, affirme qu’il souhaitait accueillir le marché public hivernal au centre-ville depuis quelques années.

L'afflux de visiteurs sera le bienvenu, alors que l’édifice compte plusieurs locaux vacants.

En ce qui concerne le centre-ville lui-même, ce pourrait être un endroit important, un événement qui attirerait plus de monde et contribuerait à la revitalisation de ce quartier.

Il note que les espaces de stationnement ont été rénovés récemment.

Sécurité et réputation du centre-ville

Alors que le centre-ville de Sudbury a mauvaise réputation du point de vue de la sécurité et de ses infrastructures, l’espoir est que ce projet pourra aider à réhabiliter autant le centre commercial Elm Place que le centre-ville de façon générale.

Ouvrir en mode plein écran Elm Place, anciennement connu sous le nom de Centre Rainbow, a plusieurs locaux vacants. Photo : Radio-Canada / Yvon Theriault

Patrick Shay, le propriétaire de l’épicerie The Marketplace, située dans le centre commercial, voit d’un bon œil l’arrivée du marché public. Je suis très excité. J’accueille tous les locataires d’Elm Place.

Je crois que ça va attirer des gens au centre-ville et montrer que le quartier est un endroit sécuritaire et vivant où magasiner.

M. Shay ne perçoit pas le marché public comme un compétiteur direct. C’est complémentaire. Il vend beaucoup de produits locaux au marché public, et même si j’essaie le plus possible de m'approvisionner localement, ce n’est pas toujours possible.

Il ajoute qu’il vend certains produits dont les gens ont besoin et qui ne se retrouvent pas sur les étals du marché des fermiers.

Avec les informations de Félix Hallée-Théoret