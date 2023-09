Des véhicules tout-terrain électriques bientôt fabriqués à Trois-Rivières

La Mauricie apporte une autre contribution à l’électrification des transports. De jeunes entrepreneurs achèvent de mettre au point un véhicule tout-terrain (VTT) entièrement électrique. Développé à Shawinigan, il sera fabriqué à Trois-Rivières. Les premières unités devraient être livrées l’an prochain.

Des diplômés en génie mécanique de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) conçoivent le Reever depuis 2016 avec des composantes entièrement québécoises à l’exception des batteries.

On a trois moteurs-roues dans la version quatre roues motrices, deux moteurs à l’avant qui [transmettent] indépendamment les deux roues avant et il y a un moteur qui va [transmettre] les roues arrières. C’est un véhicule qui est capable de faire jusqu’à 180 kilomètres d’autonomie. Donc, pour mettre les choses en perspective, en moyenne un gros véhicule à essence va faire 160 kilomètres , compare le président-directeur général de l’entreprise Theron EV, Bastin Theron.

Le VTT électrique est un véhicule récréatif certes, mais il a d’abord et avant tout été pensé pour servir de véhicule utilitaire, notamment pour Hydro-Québec, pour l’armée ou pour les services des parcs. Sa fabrication va commencer dans l’ancienne Cascades Lupel de Trois-Rivières, mais elle déménagera éventuellement à Shawinigan où le projet avait démarré.

C’est vraiment un marché où notre véhicule, un véhicule utilitaire polyvalent, est capable de bien servir surtout en territoire très accidenté.

Philippe Lafontaine est directeur des opérations chez Theron.

Pour ce qui est du prix, on parle de 17 500 $. On fait valoir comme argument de vente que ce prix correspond ou est à peine supérieur à celui d’un VTT à essence haut de gamme.

La ministre Sonia Lebel, amante des séjours en forêt, possède un vieux VTT conventionnel, mais convient qu’il faudra suivre le courant, parce que l’électrification des transports passe aussi par les véhicules hors route. Je pense que quand on parle de véhicules de loisirs, c’est important qu’on pousse. On verra jusqu’où on va pouvoir se rendre dans l’autonomie et l’adaptabilité , ajoute la députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor.

Des démarches sont en cours pour que la production du Reever puisse obtenir du financement public.

De nombreux dignitaires ont participé au dévoilement du Reever, dont la députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel.

Le développement de ce VTT s’ajoute à l’important apport de la Mauricie à l’électrification des transports par la filière batterie : la motoneige, la motomarine, le tracteur de ferme et la conversion de véhicules à essence. D’ailleurs, à la fin du mois, toutes ces innovations seront mises en évidence au centre-ville d’Ottawa.

Daniel Breton, pdg de Mobilité électrique Canada, explique qu’ on a réservé la rue Sparks à Ottawa au complet pour faire une espèce de démonstration de véhicules électriques de tous les formats, c’est-à-dire d’autobus, aux camions, aux voitures et au VTT de Theron. On veut que les gens à Ottawa voient l’expertise et l’ingéniosité québécoises et je trouve ça extrêmement prometteur.

Pour ce qui est de la recharge en plein bois, il n’y aura d’autre moyen que la génératrice ou des panneaux solaires sur le chalet.