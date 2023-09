Fermeture temporaire du stationnement à étages du centre-ville d’Alma

Le stationnement à étages situé au centre-ville d'Alma n’est plus accessible aux automobilistes depuis jeudi soir, car des ingénieurs doivent « procéder à certaines analyses de structure ». C’est ce qu’indique un avis transmis aux commerçants des environs.

La fermeture de l’autogare située sur la rue des Cascades, juste en face de la passerelle du centenaire, est temporaire et devrait durer quelques jours, explique la Ville dans le document, sans toutefois préciser quelle en est la cause précise. Vendredi, les élus municipaux n’étaient pas disponibles pour transmettre davantage de détails à ce sujet.

Quoi qu’il en soit, la fermeture du stationnement est un casse-tête pour Mario Chenel, un employé de la boutique Alexandre, qui se trouve à quelques pas, dans le centre commercial de la Plaza d’Alma.

Je suis obligé de me stationner entre les deux brasseries, mais j’ai tout le temps peur d'avoir une contravention. Où on peut se stationner? On ne le sait pas. Ça fait une couple de fois qu’ils le ferment et on trouve ça bien malcommode , souligne-t-il, accoudé au comptoir de caisse.

Travaux majeurs

Le stationnement à étages est dans un piteux état et nécessite des travaux majeurs.

L'autogare située au Centre-Ville d'Alma, sur le rue des Cascades, a besoin d'amour. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

En premier lieu, le chantier devait coûter environ six millions de dollars et être échelonné sur trois ans. Seulement des fermetures partielles étaient prévues.

Cependant, une inspection menée en 2021 a apporté un autre éclairage : les réparations seraient plutôt évaluées à huit millions et prendraient quatre à cinq ans. Dans ce nouveau scénario, le stationnement devrait être fermé durant une année complète, avait précisé en avril le conseiller Frédéric Tremblay.

Utile pour les commerçants

Pour les commerçants rencontrés sur la rue Sacré-Coeur, ce stationnement est essentiel.

Il est important. On a une population vieillissante, on n’a pas de transport en commun autre que le taxi-bus, donc beaucoup de gens ont leur voiture. Éventuellement, quand ils viennent en ville, ils ont besoin d’un stationnement , croit Kiriane Mailloux, copropriétaire de la microbrasserie Lion Bleu.

Les propriétaires du salon de coiffure Philia pensent la même chose. Ça prend un stationnement au centre-ville , disent-elles.

Depuis des années, les deux femmes évitent de laisser leur véhicule à l’autogare. Les lieux sont, selon elles, trop peu éclairés et souvent occupés par des personnes et des sans-abri sous l’influence de substances.

C’est super un stationnement avec un toit en hiver, avec la neige. Mais c’est épeurant pour des filles. Quand on sort tard le soir, j’aime mieux la laisser dehors et aller gratter ma voiture , dit l’une d’elles.