À la recherche de l’artiste qui a réalisé une réplique du Taj Mahal à Calgary

Un historien de Calgary, Harry Sanders, cherche l’artiste-peintre qui a réalisé une fresque murale en 3D rappelant le Taj Mahal, l’une des sept merveilles du monde, situé en Inde, pour un restaurant emblématique de la ville portant le même nom.

Dans sa recherche, l’historien a rassemblé de nombreux indices, mais aucune piste solide jusqu'à présent.

Le restaurant Taj Mahal, ouvert en 1973, est situé sur Macleod Trail et sa façade est ornée d'une peinture murale à l'allure caractéristique, qu'il est difficile de manquer.

Des milliers d'usagers passent chaque jour devant cette peinture depuis environ 40 ans et elle n'est toujours pas documentée. À mon avis, il s'agit donc d'un élément de l'histoire de Calgary [et] nous ne savons pas grand-chose à son sujet.

L'historien calgarien Harry Sanders.

C'est une très belle œuvre d'art public, sur un bâtiment privé , souligne-t-il. J'aime toujours inclure l'art public dans mon travail d'historien local.

M. Sanders effectue actuellement des recherches sur l'histoire de la zone où se trouve le restaurant Taj Mahal dans le cadre du plan local d'urbanisme de la Ville et souhaite décoder les origines de la peinture murale. Il pense que celle-ci, de 15 mètres de large, a été réalisée dans les années 1990 par un artiste local. [La peinture murale] semble homogène lorsqu'on la regarde, mais elle a été réalisée [...] à l'aide de plusieurs pièces de contreplaqué différentes. Tout est en bois , remarque M. Sanders.

Une ressemblance frappante

L'historien estime que la peinture murale ressemble étrangement au monument lui-même. Il semble que ce soit le Taj Mahal en plein jour, juste là, sur Macleod Trail.

Le restaurant est ouvert depuis 50 ans. Selon Harry Sanders, un couple d'Indiens a été propriétaire de l'établissement pendant près de 40 ans, jusqu'à la vente en 2012. Le couple qui a tenu l'établissement pendant plusieurs décennies, Basant et Amrit Chandna, admirait le Taj Mahal , souligne l'historien.

Pour faire réaliser une réplique du célèbre monument, le couple avait publié une annonce sur un site d'emploi géré par l'Alberta University of the Arts (qui s'appelait alors Alberta College of Art), dans l'espoir de trouver un artiste capable de concrétiser leur projet.

Bien que cette option n'ait pas vraiment fonctionné, Basant et Amrit Chandna ont fini par engager un artiste, qui était entré un jour dans le restaurant pour y laisser un dépliant.

Le restaurant était tenu pendant 40 ans par un couple d'Indiens, qui l'a cédé en 2012 à un nouveau propriétaire.

Une piste se dessine

Amrit [Chandna] se souvient qu'un certain Mike, qui n'était pas au courant de l'offre d'emploi [mais qui] a déposé un dépliant vantant ses services , raconte M. Sanders. « Il y avait écrit quelque chose comme "j'ai besoin d'un emploi, nourrissez l'artiste qui a faim". »

Le couple a alors décidé de lui donner une chance et lui a demandé de concevoir une version à petite échelle de la fresque. L'artiste a impressionné le couple par ses compétences et a été engagé pour faire le travail.

Si l'on ne sait toujours pas qui était l'artiste, Amrit se souvient de quelques détails. Mon mari est décédé et c'est lui qui s'occupait de lui la plupart du temps. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il a réalisé la peinture murale chez son père. Ses parents vivaient à Cochrane, et il l'a réalisée dans le garage de son père.

Harry Sanders recherche actuellement des informations sur toute personne connaissant l'artiste à l'origine de la fresque, probablement un homme nommé Mike et dont les parents vivaient à Cochrane.

