Une zone neutre pour les échanges inaugurée à Roberval

La Ville de Roberval a inauguré vendredi un endroit sécuritaire pour finaliser les ventes sur Internet entre particuliers ou pour les échanges de garde d’enfants pour les parents séparés.

Il s’agit de deux espaces de stationnement peints en bleu, au Centre sportif Benoît-Lévesque, filmés en permanence par une caméra de la Ville.

La zone neutre permet d’éviter d’accueillir les acheteurs à la maison, question de prévenir de potentiels vols subséquents.

Il y en a juste une au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est à Dolbeau. Il y en a dans quelques villes au Québec. C'est une initiative en partenariat avec la Sûreté du Québec et chez nous, c'est les cadettes de la SQ cet été qui nous ont proposé de faire ça comme projet. Donc, chaque été, on a des cadets puis on fait des beaux projets de sécurité avec eux , a expliqué la directrice générale de Roberval, Nathalie Samson.

Publicité

Selon le communiqué de Roberval, le concept de la zone de rencontre neutre existe ailleurs au Canada depuis quelques années, dont en Colombie-Britannique ainsi qu’en Ontario.

L'avantage aussi c'est que c'est dans le stationnement de l'aréna. Donc, c'est un lieu qui a de l'animation et c'est juste à côté du poste de la SQ en plus , a-t-elle poursuivi.

Les enregistrements seront conservés pour une période de 30 jours.