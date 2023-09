Démolition imminente d’un édifice patrimonial à Grande-Entrée

Le bâtiment qui abritait l'ancienne coopérative La Vaillante, dans le secteur de La Pointe à Grande-Entrée, aux Îles-de-la-Madeleine, sera démoli la semaine prochaine. D'autres bâtiments pourraient subir le même sort, car Québec considère que cette zone présente désormais un « danger imminent » de submersion.

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a autorisé mardi la démolition de l’immeuble qu'elle avait pourtant cité comme étant patrimonial, en raison de sa valeur architecturale et historique.

L'édifice construit en 1952, tout près du plus important port de pêche de l'archipel, a servi de magasin général pour des générations de Madelinots. La coopérative de consommation La Vaillante a été en activité de 1941 à 1980.

C’est pour préserver ce bâtiment qui a joué un rôle marquant dans l’histoire de Grande-Entrée que Bruno Lapierre en a fait l’acquisition il y a quelques années. Ironiquement, c'est pourtant lui qui va devoir procéder à sa démolition.

L’homme originaire de Grande-Entrée souhaitait transformer l’ancienne coopérative en distillerie et mettre en valeur la riche histoire du site de La Pointe.

Fiona a toutefois déjoué ses plans. Durant la tempête, le secteur de La Pointe a été inondé : près d’un mètre d’eau est entré dans l’ancienne coopérative.

Bruno Lapierre était prêt à surélever le bâtiment pour mener à bien son projet, mais l’avis d’imminence de danger de submersion qu’il a reçu du ministère de la Sécurité publique après le passage de Fiona a brisé son rêve.

Cet avis faisait en sorte qu’il ne pouvait plus assurer l’édifice et rendait illégale la construction d’installations septiques nécessaires pour une distillerie.

Bruno Lapierre affirme que le ministère de la Sécurité publique lui offrait une compensation financière seulement si le bâtiment était détruit et le terrain cédé à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine.

M. Lapierre souligne qu’il n’aurait reçu aucune aide financière gouvernementale pour déplacer le bâtiment, une option qu’il n’avait pas les moyens de payer, d’autant plus que son projet de distillerie était intimement lié au site de La Pointe.

À contrecœur, il a donc dû se résigner à démolir le bâtiment qui lui était pourtant si cher, après avoir consacré trois ans de travail pour développer son projet de distillerie avec sa conjointe.

« Le revêtement en bardeaux de cèdre, la volumétrie et la sobriété architecturale du bâtiment, qui est tout de même décoré d'une corniche et d'une fausse façade de style "Boomtown", sont des éléments typiques de l'architecture des bâtiments reliés aux activités commerciales », peut-on lire sur le site du Répertoire du patrimoine culturel du Québec. (Photo d'archives)

Bruno Lapierre n’a pas voulu accorder d’entrevue à Radio-Canada, mais il a tout de même exprimé son amertume et sa déception lors d’un échange téléphonique.

De son côté, le président de la Corporation pour la sauvegarde des Îles-de-la-Madeleine, Serge Rousseau, a été mis au fait de la démolition imminente du bâtiment par Radio-Canada. Il se désole de la tournure des événements.

Ce sont des pertes pour le patrimoine quand des édifices qui ont un sens et une valeur patrimoniale sont démolis. On est de plus en plus confronté aux impacts des changements climatiques, non seulement sur les paysages, mais aussi sur le patrimoine bâti.