La Ville de Coaticook est mieux préparée pour faire face à d'éventuelles inondations. Depuis novembre dernier, un bassin de rétention a été aménagé dans le secteur du ruisseau Pratt, un cours d'eau qui traverse la ville. Ce projet financé en partie par Québec et Ottawa compte parmi les mesures de gestion de risques liés aux inondations dans la région.

Québec et Ottawa ont annoncé vendredi qu'ils versent respectivement des montants pouvant atteindre 3,2 millions $ et 2,6 millions $ pour la gestion de risque des inondations dans la région.

Le bassin de rétention qui s'apparente à un mur de pierre est constitué d'une digue de matériaux en remblai, de deux chemins d'accès et d'un réservoir d'urgence.

La ministre du Revenu national et député de Compton—Stanstead, Marie-Claude Bibeau, a rappelé en conférence de presse que les événements climatiques extrêmes frappent de plus en plus souvent .

Alors c'est important d'investir dans différents types d'infrastructures pour permettre à nos communautés d'être plus résilientes et résistantes face à ces événements-là , ajoute la députée.

Marie-Claude Bibeau, Geneviève Hébert et Simon Madore étaient présents à la conférence de presse.

Coaticook a connu plusieurs inondations, donc ce [bassin] est particulièrement important.

Les citoyens de Coaticook pourront dormir sur leurs deux oreilles

La députée de Saint-François, Geneviève Hébert, rappelle la pertinence d'investir dans ce genre d'infrastructure à la suite des inondations qui ont touché Coaticook en 2014 et 2015.

On sent que les gens ont peur. Des gens qui habitent proche d'un cours d'eau me racontaient que lorsqu'ils entendent la pluie tomber, ils ont peur des conséquences qu'il pourrait y avoir. Alors il faut sensibiliser la population.

Selon elle, les gens dorment sur leurs deux oreilles depuis le 30 novembre dernier, soit le jour où les travaux du bassin de rétention ont été terminés.

Le maire de Coaticook, Simon Mondore

Le maire de Coaticook, Simon Madore, soutient que c'est depuis au moins 1943 que le ruisseau Pratt a été la cause d'inondations dans la Ville. En 2014 et 2015, le centre-ville y a pas mal passé, ainsi que les bâtisses qui avoisinaient le ruisseau Pratt , remémore-t-il.

Le maire indique qu'à la suite de ces inondations, les commerçants réclamaient ce bassin de rétention.

On a eu une super pluie au mois de juillet et là on a été à même de constater que sans cette digue de rétention d'eau, le centre-ville aurait été inondé.

Le coût total du bassin de rétention s'élève 7,2 millions $.

Avec les informations de Jemima Kalemba