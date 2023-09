Un portrait incomplet mais inquiétant de l’itinérance sur la Côte-Nord

Le dernier dénombrement officiel du gouvernement québécois permet d’estimer à 94 le nombre de personnes en situation d’itinérance sur la Côte-Nord.

Par contre, des acteurs du milieu communautaire remettent en question ce nombre. Il serait en fait bien plus élevé, selon eux.

Effectivement, la méthodologie du dénombrement du ministère de la Santé et des Services sociaux ne permet pas d’accéder à un portrait exhaustif de l’itinérance au Québec.

Les données ont été récoltées au cours de la nuit du 11 au 12 octobre 2022 seulement. Les intervenants du ministère ont visité les différentes ressources d’hébergement et ont parcouru les rues de Baie-Comeau, Pointe-aux-Outardes, Sept-Îles et Port-Cartier cette soirée-là dans le but de recenser le plus possible les personnes sans domicile fixe.

Rien que l’an dernier, on a hébergé 60 personnes , lance Louka Tremblay, intervenant à la Résidence St-Joseph. Le centre d’hébergement pour personnes en situation d’itinérance, en grave difficulté financière, donne temporairement un toit à de plus en plus de personnes à Pointe-aux-Outardes.

La vice-présidente du conseil d'administration de la Résidence St-Joseph, Richère Gilbert, et Louka Tremblay, un intervenant à la Résidence, constate une population itinérante de plus en plus jeune. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

La clientèle change , réalise Louka Tremblay. Ils sont de plus en plus jeunes à venir nous voir.

La plupart sortent du système , soit de la Direction de la protection de la jeunesse. Ils quittent les centres jeunesse et doivent faire face à une insécurité financière et des prix de loyers inabordables.

Toutefois, le client moyen de la Résidence St-Joseph demeure un homme entre 40 et 55 ans, ce qui correspond à l’analyse du gouvernement. Le dénombrement révèle que 40 % des itinérants de la Côte-Nord rencontrés en octobre 2022 avaient entre 30 et 49 ans.

De surcroît, et sans surprise pour le milieu communautaire, les Autochtones sont surreprésentés parmi les itinérants de la Côte-Nord. Tout près de la moitié de ceux qui ont accepté de répondre au questionnaire du ministère se revendiquent d’une identité autochtone.

À titre de comparaison, les Innus ne représentent qu’une personne sur sept au sein de la population nord-côtière, soit 14 % de la population générale.

La Résidence St-Joseph souhaite d’ailleurs développer une collaboration avec la communauté voisine de Pessamit, histoire de mieux accueillir les membres de la localité innue.

Une invisibilité accrue

Le portrait offert par le gouvernement se veut celui d’une itinérance visible . Mais l’itinérance, ici, n’est souvent pas visible , affirme Louka Tremblay. Les gens vont vivre dans les boisés ou en périphérie des villes.

Grâce aux dons d’organismes locaux, qui offrent des sacs de couchage aux personnes en situation d’itinérance, des gens vont s’installer dans des espaces naturels pour ne pas être en ville, indique-t-il. La clientèle qui souffre d’une santé mentale affaiblie a tendance à s’isoler beaucoup plus.

Les itinérants font face à une multitude de défis. Certains d’entre eux sont toxicomanes et d’autres fuient une violence conjugale. La majorité des itinérants nord-côtiers, par contre, sont à la rue parce qu’ils ne possèdent pas un revenu nécessaire pour se loger convenablement.

Et la situation serait pire sur la Côte-Nord qu’ailleurs au Québec. 29 % des itinérants interrogés en 2022 affirmaient être à la rue en raison d’un revenu insuffisant, contrairement à une moyenne provinciale de 16 %.

La directrice de l’organisme septilien Transit, Valérie Santerre, soutient que la rareté des logements a un impact sur le nombre de personnes à la rue.

Valérie Santerre est la directrice du centre d'hébergement Le Transit à Sept-Îles (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Catherine Gosselin

Les logements, s’il y en a de libres, sont extrêmement dispendieux , affirme-t-elle. Et les choix commencent à être difficiles pour certains. Les personnes en situation d’itinérance qui sont sur le chèque des derniers recours n’ont pas les moyens de se loger et encore moins de se nourrir… Soit ils se logent, soit ils se nourrissent.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSS ) de la Côte-Nord reconnaît que certaines localités sont dépourvues de lieux physiques pour accueillir des personnes en situation d’itinérance. Dans ces cas, le CISSS a des ententes d’hébergement d’urgence avec certains organismes communautaires.

Puisque les besoins sont souvent ponctuels dans certains territoires, il n’y a pas un volume suffisant pour avoir une ressource permanente, affirme un représentant du CISSS de la Côte-Nord.

Depuis 2018, un comité régional en itinérance, mis en place par le CISSS, regroupe plusieurs partenaires du milieu, dont des organismes communautaires, les offices municipaux de l’habitation et des municipalités. Son objectif est de documenter le phénomène de l’itinérance.

La situation semble se dégrader, selon le milieu. Puisqu’il s’agit du premier dénombrement ministériel dans la région, il n’est toutefois pas possible de comparer les données avec les années précédentes.

Le gouvernement Legault a d’ailleurs annoncé vendredi qu’il s'engageait à faire un nouveau dénombrement en 2024.

Avec les informations de Camille Lacroix