« Regenerate response. » Générer une nouvelle réponse.

Voici le texte du bouton qui se trouvait sous chaque texte généré par le robot conversationnel ChatGPT pour permettre aux usagers d’obtenir une nouvelle réponse à leur commande.

Jusqu’à récemment, ce texte était aussi une des façons les plus faciles de repérer du contenu généré par l’intelligence artificielle sur le web. En effet, il arrivait que des gens un peu trop pressés copiaient et collaient le texte pondu par ChatGPT, mais incluaient par inadvertance le « regenerate response » contenu dans le bouton.

Résultat : une simple recherche avec les mots « regenerate response » sur toutes sortes de plateformes permettait de trouver toute une panoplie de textes artificiels créés à l’aide de cet outil, allant de textes de robots sur X, à des annonces classées et même à des publications sur Facebook.

Cette simple astuce a permis au professeur en science informatique Guillaume Cabanac de démasquer les auteurs (Nouvelle fenêtre) de plus d’une douzaine d’articles scientifiques qui se sont servis de ChatGPT dans le cadre de leur travail sans le déclarer.

Et ce n’est que la pointe de l’iceberg : pour chaque personne qui a oublié de supprimer ce petit bout de texte, combien ont eu le réflexe de le faire? Une simple relecture suffit.

Ouvrir en mode plein écran Le robot conversationnel ChatGPT a été mis à la disposition du grand public en novembre 2022. Photo : Radio-Canada / L'épicerie

Des changements subtils, mais importants

Mais voilà, si nous écrivons à l’imparfait, c’est qu'à un moment au cours des derniers jours, OpenAI a modifié l’interface de ChatGPT. Le bouton « regenerate response » est tout simplement devenu « regenerate ».

Un changement assez banal diront certains, mais avec pour résultat qu’il sera plus difficile de trouver des publications qui contiennent malencontreusement le texte du bouton. Le mot « regenerate » est tellement commun dans la langue anglaise que les textes générés par intelligence artificielle (IA) se perdront dans la jungle du web.

Mais ce n’est pas tout. D’autres formulations communes dont se servait ChatGPT pour refuser de produire des textes qui allaient à l’encontre de ses conditions d’utilisation – par exemple du contenu sexiste, raciste ou grossier – ne semblent plus être employées par le robot, selon les tests effectués par les Décrypteurs.

Ces formulations, telles que en tant qu'IA et en tant que modèle de langage d’IA , ont été remplacées par des phrases beaucoup plus banales.

Dans un test que nous avions effectué en juin, nous avions demandé à ChatGPT de vérifier une information en lien avec un sujet d’actualité. À l’époque, le robot avait refusé, répondant : En tant qu’IA entraînée par OpenAI, je n’ai pas accès à Internet en temps réel pour vérifier des événements d’actualité .

Lors de notre test hier, ChatGPT a tout simplement répondu : Je suis incapable de vérifier l’événement spécifique en question , formulation beaucoup plus ordinaire que la réponse plus formulaïque offerte plus tôt cet été.

Les réponses formatées de ChatGPT étaient par exemple utilisées par certains pour dénicher des comptes automatisés (Nouvelle fenêtre) sur X. Ces robots, qu’on suspectait programmés pour répondre automatiquement à d’autres comptes sur la plateforme, publiaient fréquemment ces messages d’erreur.

Selon ce que nous pouvons constater, ces formulations apparaissent beaucoup moins fréquemment sur X depuis le mois de juillet. Impossible de savoir si c’est parce que ChatGPT n’utilise plus les anciens messages d’erreur ou s’il y a moins de robots sur la plateforme.

Impossible aussi de dire si ces formulations sont disparues de ChatGPT ou si elles sont simplement beaucoup moins fréquentes. Mais les commandes qui auraient précédemment amené le robot conversationnel à prononcer ces phrases de manière fiable n’ont pas fonctionné lors de nos tests.

Ouvrir en mode plein écran Selon son PDG, Sam Altman, la mission d'OpenAI est de s'assurer que l'intelligence artificielle profite à toute l'humanité. Photo : (Patrick Semansky/The Associated Press)

Il faut en faire plus, selon des experts en éthique

Pour le chercheur principal au Laboratoire d’éthique du numérique et de l’IA, Frédérick Bruneault, ce nouveau développement pose problème pour le repérage de textes générés par IA dans l’optique où les logiciels de détection disponibles ne sont tout simplement pas fiables (Nouvelle fenêtre).

« C’était les moyens les plus faciles de détecter qu’on avait affaire à un texte généré par robot conversationnel. Ça augmente la difficulté qui est liée à tous ces problèmes-là, par exemple le milieu de l'éducation, qui est complètement à l'envers à cause de ça. On peut se questionner sur la responsabilité sociale des entreprises comme OpenAI », estime M. Bruneault.

Dominic Martin, responsable de l’éthique de l'intelligence artificielle au Centre de recherche en éthique de l’Université de Montréal, croit qu’il est tout à fait possible que les formulations génériques aient été modifiées pour que le robot parle davantage comme un être humain, mais que ce changement reste problématique.

On a de plus en plus besoin de savoir quand un contenu a été généré par une IA dans plusieurs milieux, et on a besoin de beaucoup plus qu’un modèle qui parfois dans ses réponses nous dit qu'il est un robot conversationnel , analyse-t-il, rappelant que ces techniques permettaient seulement de repérer les gens mal intentionnés qui ne se forcent pas du tout .

L’idée d’un filigrane a notamment été évoquée par certains experts (Nouvelle fenêtre), dont M. Martin.

OpenAI n’a pas répondu à notre courriel dans lequel nous demandions pourquoi le bouton « regenerate response » et les messages d’erreur de ChatGPT avaient été modifiés. Nous avons donc posé la question à ChatGPT lui-même. « On m’a programmé de façon à ce que j’offre des réponses variées dans le but de rendre nos conversations plus captivantes et moins répétitives », nous a répondu le robot.