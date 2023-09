L’automne est à nos portes, mais l’énergie estivale continue de marquer les offres musicales de la semaine. À mi-chemin entre l’ombre et la lumière, voici les nouvelles chansons qui sont sur notre radar.

Balut - Doja Cat

Après Attention, Demons et Paint the Town Red, l’artiste américaine Doja Cat fait paraître un 4e extrait tiré de son album Scarlet, qui sera lancé le 22 septembre. Quelques jours après sa performance électrisante au Video Music Awards, la chanteuse offre avec Balut une chanson toute en douceur, où brille sa voix rauque sur des rythmes inspirés du RnB des années 1990.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Doja Cat avait semé la controverse parmi ses fans en juillet après avoir refusé de déclarer son amour envers sa communauté. Je ne vous aime pas, parce que je ne vous connais même pas , avait-elle écrit dans une publication désormais supprimée sur Threads. Depuis, près de 200 000 personnes se sont désabonnées du compte Instagram de la chanteuse, mais elle a affirmé se sentir enfin « libre » (Nouvelle fenêtre).

Publicité

Avec son esthétique toujours changeante et ses sonorités allant de la pop au rap, elle semble en effet se donner le droit de faire ce qu’elle veut.

Hugh Greene & the Lucies Made Me - Goodbye Karelle

La comédienne Karelle Tremblay, qu’on pourra voir cet automne dans le film Simple comme Sylvain de Monia Chokri, lance Hugh Greene & the Lucies Made Me sous le nom de Goodbye Karelle. L’artiste avait fait paraître en 2020 un premier simple, Blender, et offre trois ans plus tard son premier album complet.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Dans ce premier microsillon réalisé par Jean-Philippe Levac, Karelle Tremblay offre des chansons aux sonorités rock et folk aux arrangements décalés, teintés de synthétiseurs et de guitare électrique stridente. On y sent parfois planer l’ombre d’un Leonard Cohen ou d’une Lana Del Rey.

In Flight - Barenaked Ladies

Les joyeux lurons du rock canadien sont de retour avec un 18e (!) album studio intitulé In Flight. Vingt-cinq ans après la sortie de leur mégasuccès One Week, les Barenaked Ladies lancent un extrait de leur nouvelle galette intitulée One Night.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Le morceau aborde la relation unique entre le groupe et ses fans, en s’appuyant sur un vidéoclip qui montre la magie du moment où une rencontre entre deux personnes donne lieu à une connexion spéciale. En plus des plateformes d’écoute en ligne, l’album sera disponible en CD et en cassette, en hommage à leur premier LP, The Yellow Tape, qui est devenu en 1991 la première parution autoproduite à atteindre le statut platine au Canada.

Feel Good - Charlotte Cardin

Quelques semaines à peine après avoir lancé son album 99 Nights, Charlotte Cardin fait paraître un nouveau simple surprise intitulé Feel Good. Interprétée en français et en anglais, la chanson fera certainement se déhancher les noctambules sur les pistes de danse.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Premièrement, il n’y avait pas de chansons en français sur l’album. C’est important pour moi d’écrire de la musique en français et comme je ne l’avais pas fait sur l’album, ça me travaillait , a-t-elle expliqué dans une vidéo éphémère sur son compte Instagram. La chanteuse explique que son producteur, Jason Brando, a ressorti la maquette d’une chanson qui avait été écartée de 99 Nights. Charlotte Cardin et son équipe l’ont ensuite traduite et retravaillée jusqu’à ce que Feel Good existe dans sa version actuelle.

Cette chanson me fait sentir bien et j’espère qu’elle vous fera sentir bien aussi!

Quitter la ville - Miro

L’été n’est pas fini. Ainsi en a décidé Miro, le musicien montréalais qui propose aujourd’hui la chanson Quitter la ville en collaboration avec Ariane Moffatt. Avec des guitares funk et un rythme qui ne renie pas ses influences disco, le simple évoque le besoin qu’a ressenti l’artiste de s’évader de son balcon montréalais.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Quitter la ville est le premier extrait de Géant, le troisième album de Miro, qui paraîtra le 10 novembre.

Magic 3 - Nas

À 50 ans, le rappeur Nas s’offre tout un cadeau : celui de compléter sa trilogie d’albums produite par Hit-Boy. Après Magic, paru en décembre 2021, et Magic 2, sorti en juillet, Nas est au sommet de sa forme sur Magic 3. Le nouvel album comporte également une apparition mordante de Lil Wayne sur la pièce Never Die.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

La collaboration entre Nas et Hit-Boy a été fructueuse. En 2020, le duo avait remporté le prix du meilleur album de rap aux Grammys avec King’s Disease. Ce cycle créatif aujourd’hui conclu, Nas s'embarque cet automne pour une tournée nord-américaine en compagnie du Wu-Tang Clan. Le spectacle NY State of Mind sera présenté à Toronto le 1er octobre, puis fera une halte à Laval le 2 octobre, avant de s’arrêter à Winnipeg, Edmonton, Calgary et Vancouver.