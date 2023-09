Grève dans le secteur automobile américain : « Pas encore de panique ici »

Alors que la menace d'un conflit dans le secteur automobile plane au Canada, une grève « historique » vient tout juste d’être déclenchée dans trois usines aux États-Unis. Si ce débrayage devait durer plusieurs semaines, ses effets pourraient se faire sentir ici, mais pour l’instant, l'industrie retient son souffle.

Il n’y a pas encore de panique. Si cela ne dure pas trop longtemps, il n’y aura pas d’impacts majeurs. D’autant plus qu’on fait jusqu’à maintenant une grève polie. On a trois usines sur 25 qui sont arrêtées aux États-Unis , analyse le chroniqueur et propriétaire de l’Annuel de l’automobile, Benoit Charette, en entrevue à Radio-Canada.

Par contre, si le conflit devait s’étendre à d’autres usines aux États-Unis ou au Canada et durer plusieurs semaines, voire des mois, ses effets se feraient sentir à plusieurs niveaux.

Si la grève aux États-Unis touche pour le moment 12 700 travailleurs, pas moins de 146 000 personnes oeuvrent dans l'ensemble des installations américaines du Big Three, c'est-à-dire les trois grands constructeurs (Ford, GM, Stellantis-Chrysler).

En Ontario, on compte 18 000 travailleurs dans les usines d’Oakville (Ford), d’Oshawa (Ford), de Windsor ou de Brampton (Stellantis).

Ouvrir en mode plein écran Le chroniqueur Benoit Charette croit qu'un conflit de plusieurs semaines pourrait avoir un impact important sur le secteur. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

C’est tout un pan de l’économie qui serait arrêté. Et là, on ne parle pas des fournisseurs, des équipementiers, de toutes les entreprises qui gravitent autour de ce secteur. Ils seront affectés directement.

L’industrie automobile en Ontario compte également 700 fournisseurs de pièces et 500 fabricants de moules et de matrices. Au total, 137 000 travailleurs évoluent dans ce secteur, ce qui représente tout près de 2 % de la main-d’œuvre dans la province.

Déjà des effets ici?

Au Québec, 115 entreprises sont actives dans l’industrie, dont une dizaine sont des filiales d'entreprises étrangères. Le secteur emploie plus de 6500 personnes et génère un chiffre d’affaires de 1,8 milliard de dollars.

Il ne faut pas oublier qu’il y a aussi plusieurs fournisseurs d’importance au Québec, notamment en Estrie, pour des géants comme Toyota , explique le chroniqueur automobile.

Déjà, avec quelques usines à l’arrêt aux États-Unis, des effets pourraient être ressentis par plusieurs PME et entreprises, car l’industrie est transfrontalière et totalement intégrée entre les deux pays.

Les pièces et équipements traversent plusieurs fois la frontière. On peut imaginer qu’un arrêt de travail aura un effet immédiat sur un chapelet d’entreprises , constate M. Charette.

Reste à voir maintenant quelle ampleur aura la grève aux États-Unis et au Canada. Le syndicat Unifor mène les négociations avec Ford en Ontario. Les conventions collectives des usines canadiennes arrivent à échéance lundi prochain à 23 h 59. Selon les deux parties, les négociations se sont poursuivies au cours des dernières heures.

Est-ce qu’on va tout fermer ici? Est-ce qu’on va fermer des quarts de travail? Il y a différents moyens de pression qui peuvent être utilisés , explique M. Charette.

Manque de véhicules chez les concessionnaires?

En attendant, les concessionnaires retiennent leur souffle et espèrent que le conflit sera le plus court possible.

Si la grève perdure, il y aura bien sûr une répercussion sur l'approvisionnement. Les différents fabricants ont des stocks de réserves qu'ils vont pouvoir utiliser pour approvisionner les marchés comme le Québec pour les prochaines semaines , explique Ian P. Sam Yue Chi, PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec.

Il faut dire que la situation a changé depuis la pandémie. Pendant plusieurs mois, les concessionnaires ont manqué de voitures en raison des problèmes de chaîne d’approvisionnement et du manque de puces électroniques.

Lors des derniers mois, ces problèmes se sont résorbés en partie. Le prix à la hausse des véhicules et l’augmentation des taux d’intérêt ont aussi joué dans la balance. Résultat? Les concessionnaires ont pu regarnir leur cour, et certains ont même jusqu’à une centaine de voitures en stock.

Mais ces stocks ne sont pas illimités , rappelle le PDG de la Corporation.

Un conflit qui dure longtemps, plusieurs mois par exemple, c'est sûr qu'on va commencer à voir ses répercussions. Pour ici au Québec, ce sera surtout une pression à la hausse sur les prix. Et c'est pour cela que l'on souhaite que ce conflit de travail dure le moins longtemps possible , espère M. San Yue Chi.

Les fabricants aussi ont joué à l’écureuil. Certains anticipaient un conflit de travail et ont prévu le coup, explique Benoit Charette.

Selon mes contacts, il y a des compagnies qui ont fait faire des heures supplémentaires dans des usines américaines pour s’assurer d’avoir 90 jours d’inventaire pour les modèles les plus populaires. C’était un secret de polichinelle qu'on allait vers une grève.