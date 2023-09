Quoi lire cet automne?

Du dernier roman de Michel Jean à une nouvelle BD sur Dédé Fortin, voici 10 sorties littéraires qui marqueront l’automne.

Qimmik de Michel Jean (à venir le 18 octobre)

Deux ans après Tiohtiá:ke et quatre ans après Kukum, le journaliste et écrivain Michel Jean est de retour avec un roman mettant en scène des membres des communautés autochtones. Qimmik raconte l'histoire d'un jeune couple inuit du Nunavik dans les années 1960 et 1970, juste avant que le gouvernement décide de sédentariser de force les gens de leur communauté.

On suit en parallèle la quête de l’avocate Ève Beaulieu, qui doit défendre un meurtrier en série quelques décennies plus tard. Le tueur est Inuk et les victimes sont d’anciens policiers de la Sécurité du Québec (SQ).

Qimmik signifie chien en inuktitut, comme les chiens de traîneau essentiels au mode de vie traditionnel des Inuits.

Ouvrir en mode plein écran «Qimmik» de Michel Jean Photo : Libre Expression / Laurène Carretero

Pyschopompe d’Amélie Nothomb (paru le 21 août)

Psychopompe est le 32e roman de l’écrivaine belge Amélie Nothomb, qui publie une nouveauté chaque mois d’août depuis 1992. Dans la mythologie, un dieu dit psychopompe est celui qui escorte l’âme d’une personne décédée vers l’autre monde.

Dans ce roman, elle retrace son enfance comme fille de diplomate, marquée entre autres par sa passion soudaine et contagieuse pour les oiseaux.

Un passage du livre a beaucoup fait réagir depuis sa sortie : celui où l'autrice raconte le viol qu’elle a subi à l’âge de douze ans aux mains de quatre hommes dans l’océan Indien, au Bangladesh. Cette scène qui survient dans le premier tiers du roman est le pivot du récit­, et marque la disparition définitive de la naïveté de jeunesse.

Ouvrir en mode plein écran Amélie Nothomb sur la couverture de son 32e roman, «Pscyhopompe». Photo : Albin Michel

Dédé de Christian Quesnel (à venir le 15 novembre)

Près d’un quart de siècle après la mort d’André Dédé Fortin, l’auteur et illustrateur Christian Quesnel – qui nous a donné Mégantic, un train dans la nuit – signe une nouvelle bande dessinée dans laquelle il raconte les moments phares de la vie de l’ancien chanteur des Colocs.

On suit le parcours de Dédé de son enfance à Saint-Thomas-Didyme, au Lac-Saint-Jean, jusqu’à ses derniers jours sur la rue Rachel, à Montréal. Christian Quesnel a eu un accès privilégié à la psyché de l’auteur-compositeur-interprète, notamment à travers des lettres qu’il a écrites de son vivant.

La BD est parsemée de témoignages de proches de Dédé, que ce soit des membres de sa famille, des amis et des amies ou des gens du milieu artistique.

Ouvrir en mode plein écran La bande dessinée «Dédé» de Christian Quesnel retrace la vie du chanteur des Colocs mort en 2000. Photo : Libre Expression/Les Éditions de l'Hexagone

IA : comment les machines pourraient nous remplacer de Matthieu Dugal et Owen Davy (paru le 7 septembre)

Avec son livre intitulé IA : comment les machines pourraient nous remplacer, le journaliste scientifique de Radio-Canada Matthieu Dugal souhaite intéresser les jeunes de 10 à 12 ans aux défis que représente la montée de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans nos vies.

On dit que les jeunes sont bien branchés, mais est-ce que l’on connaît vraiment l’histoire de cette technologie? , se questionne l’animateur de l’émission Moteur de recherche, en précisant que son livre est également destiné à des gens plus âgés.

Les textes de Matthieu Dugal sont accompagnés des illustrations colorées du jeune artiste britannique Owen Davey.

Ouvrir en mode plein écran La couverture du livre de Matthieu Dugal, avec une illustration signée Owen Davey Photo : La Pastèque / Owen Davey

La blague du siècle de Jean-Christophe Réhel (paru le 23 août)

Le nouveau roman de Jean-Christophe Réhel, La blague du siècle, s'éloigne par la forme de son précédent et acclamé Ce qu'on respire sur Tatouine.

Dans cette lettre d'amour au milieu de l'humour, on suit l’histoire de Louis, qui habite à Pointe-aux-Trembles avec son frère schizophrène et son père atteint d’un cancer en phase terminale. Il travaille au Tim Hortons et rêve d’être humoriste.

La blague du siècle parle d’amour fraternel, de précarité et de deuil, des thèmes abordés de façon lumineuse sous la plume de Jean-Christophe Réhel.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Christophe est de retour avec son troisième roman, «La blague du siècle». Photo : Del Busso Éditeur

Les saumons de la Mitis de Christine Beaulieu et Caroline Lavergne (à venir le 20 septembre)

Après J’aime Hydro, l’autrice et comédienne Christine Beaulieu a renoué avec le théâtre documentaire cet été en présentant Les saumons de la Mitisipu aux Jardins de Métis dans l’est du Québec.

Le texte a été repris dans un livre mêlant science, histoire et poésie, intitulé Les saumons de la Mitis et accompagné d’illustrations signées Caroline Lavergne. Christine Beaulieu y adopte le point de vue des saumons dans la rivière Mitis près de Rimouski, de l'œuf à l’âge adulte.

Pris entre deux eaux avec deux vieilles centrales hydroélectriques, ces saumons sont transportés en camion pendant 12 kilomètres, avant d'être remis en liberté et de pouvoir continuer leur vie.

Ouvrir en mode plein écran Christine signe un autre texte de théâtre documentaire, accompagné des illustrations de Caroline Lavergne. Photo : Éditions de la Bagnole

Muette de Pascale Beauregard (paru le 5 septembre)

Muette, premier roman de Pascale Beauregard, met en scène Catherine, une jeune fille dont les parents sont sourds-muets, alors qu’elle est dotée de l’ouïe et de la parole.

Dès son plus jeune âge, Catherine devra se faire tant bien que mal leur interprète, elle qui est leur premier lien avec le monde. Elle raconte son enfance unique, écartelée entre la honte de ses parents, la force de l’amour qu’elle leur porte et sa difficulté à imposer ses limites.

Ouvrir en mode plein écran Pascale Beauregard, originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, signe avec «Muette» son premier roman. Photo : Les Éditions du Boréal

L’enragé de Sorj Chalandon (paru le 30 août)

Pour son treizième roman, l’écrivain français Sorj Chalandon s’est inspiré d’une histoire vraie dont il a pris connaissance en 1977 lorsqu’il travaillait pour le journal Libération.

Dans la nuit du 27 août 1934, cinquante-six jeunes se sont échappés de la colonie pénitentiaire pour mineurs de Belle-Île-en-Mer, une île française située au sud de la Bretagne. L’ensemble des jeunes ont été rattrapés, sauf un, dont l’histoire incroyable est racontée dans L’enragé.

Ouvrir en mode plein écran Le dernier roman de Sorj Chalandon est basé sur une histoire vraie abracadabrante. Photo : Éditions Grasset

L’étoile du désert de Michael Connelly (à venir le 23 octobre)

Michael Connelly, maître américain du roman policier, renoue dans L’étoile du désert avec l’inspecteur Harry Bosch, héros de plusieurs de ses livres dont l’histoire a aussi été portée au petit écran dans la série Bosch.

Appelé en renfort par l’inspectrice Renée Ballard, nouvellement nommée à la tête de l’unité des affaires non résolues à Los Angeles, le détective à la retraite aidera la policière à résoudre une affaire d'assassinat de toute une famille dans le désert de Mojave, neuf ans auparavant.

Ouvrir en mode plein écran Michael Connelly revient avec le 27e tome des enquêtes de l'inspecteur Harry Bosch. Photo : Calmann Levy

Frères d’Alexandre Jardin (paru le 4 septembre)

Alexandre Jardin, l’une des plumes les plus lues en France, s’ouvre dans son nouveau roman Frères sur une partie douloureuse de son existence : la mort de son demi-frère Emmanuel, qui s’est enlevé la vie en 1993.

Dans ce récit autobiographique, l’auteur affronte sa culpabilité de survivant et se replonge dans ses souvenirs d'enfance au sein d'une famille où la dynamique des relations parents-enfants était souvent inversée.