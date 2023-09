Des failles dans la couverture du bracelet antirapprochement

À l’heure où s’achève le déploiement des bracelets antirapprochement dans l’ensemble les régions du Québec, le ministère de la Sécurité publique (MSP) reconnaît que leur fiabilité laisse à désirer dans les endroits éloignés dépourvus de couverture réseau, au point d’y remettre en question « la pertinence de la mesure ».

En mai 2022, le Québec est devenu la première autorité au Canada et la septième dans le monde à adopter le bracelet antirapprochement, un outil électronique de géolocalisation qui permet de tenir les auteurs de violence conjugale et les exploiteurs sexuels loin de leur(s) victime(s).

Les bracelets ont d’abord été déployés dans la Capitale-Nationale avant d’être rendus disponibles graduellement dans les palais de justice, les établissements de détention et les bureaux de probation des 16 autres régions administratives du Québec.

Chaque dispositif comporte deux parties géolocalisables et associées entre elles : un bracelet, que le contrevenant porte à la cheville, et un dispositif connecté, remis à la victime. (Photo d'archives)

Le mois de septembre marque la fin du déploiement de la mesure avec son élargissement aux régions Abitibi-Témiscamingue, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et Nord-du-Québec.

Zones blanches

Quinze mois après le début de l’implantation des bracelets, le MSP rapporte que la solution de surveillance antirapprochement qu’il a retenue ne permet pas de répondre spécifiquement aux besoins des zones blanches , ainsi nommées parce qu’elles se trouvent à l’extérieur de la couverture réseau des opérateurs de services de téléphonie cellulaire.

Plusieurs zones blanches sont présentes au sein de la province du Québec et peuvent entraver le bon fonctionnement des bracelets , peut-on lire dans un avis d’appel d’intérêt que le Ministère a publié vendredi en vue d’acquérir une nouvelle solution de surveillance par géolocalisation.

L’absence d’une couverture adéquate touche plus particulièrement le Grand Nord, dans le Nord-du-Québec, où la couverture est majoritairement absente .

La solution retenue par le MSP ne permet pas de répondre aux besoins dans les régions qui ne sont pas couvertes par un réseau cellulaire. (Photo d'archives)

Lorsque [la couverture] est présente, [elle] est largement contrainte aux environs immédiats des villages, ce qui limite significativement la pertinence de la mesure , est-il écrit dans le document du Ministère.

Le document mentionne en outre qu’il n’y a pas d’interopérabilité entre les réseaux cellulaires présents dans le nord du Québec et ceux présents dans le reste de la province .

Ceci représente une contrainte importante lors de déplacements potentiels des porteurs de bracelets.

Les organismes qui viennent en aide aux victimes de violence conjugale et d’exploitation sexuelle ont dans l’ensemble bien accueilli l’implantation de ce dispositif de surveillance au Québec.

Préoccupations

Sa fiabilité dans les régions éloignées suscite toutefois des inquiétudes.

Invitée à commenter l’arrivée imminente des bracelets en Abitibi-Témiscamingue, la coordonnatrice de la maison d’hébergement Alternatives pour elles, Cathy Allen, soulignait récemment au micro de l’émission Des matins en or que la région ne bénéficie pas d’une couverture Internet et cellulaire optimale .

Lors du déploiement initial des bracelets antirapprochements en mai 2022, Geneviève Guilbault, alors ministre de la Sécurité publique, avait qualifié ce dispositif de « révolutionnaire ». (Photo d'archives)

On le sait, le bracelet antirapprochement, c'est un outil de géolocalisation. Donc, on se demande [si] ça va poser problème. On n'a pas de réponse encore à cette question. On se demande aussi comment ça va être géré dans les milieux où les services de police desservent de vastes territoires. C'est le cas chez nous aussi. On se demande comment les périmètres de sécurité vont être adaptés en conséquence, on n'a pas réponse à cette question-là , déplorait Mme Allen.

Recommandation

Au Québec, l’utilisation du bracelet antirapprochement faisait partie des recommandations formulées en décembre 2020 par le comité d'experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale dans son rapport intitulé Rebâtir la confiance.

À la fin de la phase de déploiement, 500 bracelets auront été rendus disponibles dans les différentes régions du Québec.

Les coûts d’implantations de la mesure sont estimés à 41 millions de dollars sur 5 ans.

Au moment d'écrire ces lignes, Radio-Canada attendait les réponses aux questions soumises au ministère de la Sécurité publique.