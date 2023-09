Les citoyens de Saint-Donat-de-Rimouski ont voté à 84 % en faveur de la transformation de l'église en centre communautaire. Ils étaient invités à se prononcer sur l’avenir du bâtiment à l’occasion de deux soirées de vote, les 12 et 14 septembre.

La poursuite du projet de transformation de l’édifice religieux datant de 1903 était conditionnelle à l’approbation de la population. La Municipalité de Saint-Donat réclamait une participation minimale de 10 % de ses citoyens pour valider le résultat du vote.

Les Donatiens devaient se prononcer sur l'intention de la Municipalité de devenir le propriétaire des lieux, dans le cas où les travaux soient financés à 90 %.

Ouvrir en mode plein écran Si le financement est confirmé, l'église devrait être transformée en centre communautaire. Photo : Gracieuseté du projet Au Clocher

Ariane Francoeur, qui chapeaute le projet Au Clocher, se réjouit de l’issue de la consultation publique. On est très contents de voir que les gens se sont approprié le projet et qu’ils s’y sont intéressés de très près , dit-elle.

Lors de la consultation, la population voulait aussi s’assurer que ça ne devienne pas un fardeau fiscal.

Les coûts de transformation, incluant l’achat du mobilier, s'élèvent à six millions de dollars.

Le comité a aussi anticipé les coûts d’exploitation du bâtiment sur le long terme, avec la mise en place d'un fonds de prévoyance notamment. Lorsque de gros travaux seront à refaire dans quinze ou vingt ans, on aura les fonds nécessaires sans aller piocher dans les poches des citoyens , garantit Ariane Francoeur.

Quelles sont les prochaines étapes du projet de transformation?

Maintenant que le projet présente le sceau des résidents, la Municipalité peut devenir propriétaire des lieux. La Fabrique de Saint-Donat prévoit lui céder l’église pour une somme symbolique d’un dollar.

Cet automne, le comité Au Clocher entreprendra les démarches pour opérer avec le statut d'un organisme à but non lucratif ( OBNL ). Par la suite, l'entité procèdera aux demandes de subvention pour débloquer les fonds nécessaires à la transformation.

L'organisme prévoit de solliciter le Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM) en janvier et du volet 2 du Conseil du patrimoine religieux du Québec en mai.

Ouvrir en mode plein écran Les esquisses des architectes ont été présentées aux résidents de Saint-Donat lors de la consultation publique mardi. Photo : Gracieuseté du projet Au Clocher

On conserverait le cœur de la nef pour toujours maintenir des activités religieuses comme des mariages. On garderait le jubé pour en faire un espace de rencontre et l’ancienne sacristie serait aménagée pour y tenir la bibliothèque municipale , détaille la responsable du comité, Ariane Francoeur. Les poutres et la disposition des fenêtres seraient conservées.

La survie de l’église à la merci de la volonté citoyenne

Le projet Au Clocher est né il y a deux ans. Les citoyens qui cherchaient un nouveau centre communautaire ont saisi l'occasion de pouvoir préserver le patrimoine bâti de Saint-Donat. Les Donatiens n'ont plus accès à leur église depuis 2015.

Pour mettre sur pied le projet, le comité a bénéficié de l’accompagnement du Conseil du patrimoine religieux du Québec.

Ouvrir en mode plein écran Les citoyens de Saint-Donat-de-Rimouski n'ont plus accès à l'église depuis 2015. Photo : Gracieuseté du projet Au Clocher

Pour Ariane Francoeur, originaire de Saint-Donat-de-Rimouski, l'attachement à l'église est palpable. Beaucoup de gens m'ont confié qu’ils ont aidé à construire une partie ou qu’ils ont rajouté des ornements. Moi-même, j'ai appris d'une bénévole que mes arrière-arrière-grands-parents se sont mariés dans cette église-là , témoigne-t-elle.

Les églises ont toujours été entretenues par les paroissiens, c’est intéressant que la communauté prenne le relais, maintenant que la religion n’a plus la même place qu'auparavant.

Miser sur la conservation d’un lieu de mémoire

Raymonde Hallé, présidente du conseil de la Fabrique de Saint-Donat, tenait à être présente lors du dépouillement du vote, jeudi soir. Elle se réjouit de voir les citoyens mobilisés pour conserver ce lieu de mémoire.

La création d’une paroisse est associée à la construction d’une église , commente-t-elle. Ça fait partie de nos racines, les églises sont les témoins par excellence de l'existence de nos paroisses.

Elle salue aussi le fait que le projet de conversion conservera la vocation initiale de la bâtisse. Ça fait au-delà de 150 ans que la paroisse existe et l’église a toujours été un lieu de rassemblement , ajoute-t-elle.

Garder un lieu patrimonial comme celui-là, c’est une connexion avec le passé.

Le comité du projet Au Clocher espère l'ouverture du centre communautaire dans l'église à la fin 2025, au plus tard en 2026.