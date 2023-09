Les policiers ont saisi assez de fentanyl pour tuer tous les Canadiens

Un document inédit de la Sécurité publique du Canada ainsi que des données sur les saisies de drogues révèlent l'ampleur du commerce illégal de fentanyl, à l'origine de la crise des surdoses au pays.

Entre 2017 et août 2023, l’Agence des services frontaliers a mis la main sur 33 kilos de fentanyl. Par ailleurs, selon une recension de Radio-Canada, les policiers ont aussi saisi plus de 79 autres kilos à l’intérieur du territoire.

Ce total de 112 kilos suffirait à tuer 56 millions de personnes. En effet, cette drogue est tellement puissante qu’une dose de deux milligrammes peut être fatale, selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC (Nouvelle fenêtre)) et la Drug Enforcement Administration (DEA (Nouvelle fenêtre)) aux États-Unis.

Ouvrir en mode plein écran Un policier tente de réanimer une femme victime d'une surdose dans une rue d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

Près de 40 000 Canadiens sont morts d’une surdose depuis 2016 et, dans 75 % des cas, le fentanyl était en cause, selon Santé Canada.

Une drogue de plus en plus produite à l’intérieur du Canada

Les données sur les saisies tendent à démontrer une baisse du nombre de prises à la frontière et une hausse à l’intérieur du pays. Sur les 79 kilos saisis ici-même que nous avons compilés, 63 kg l’ont été depuis le début de l’année.

Selon une note de service destinée au sous-ministre à la Sécurité publique et classée secret , plus de 350 groupes criminels sont actifs sur le marché du fentanyl au pays.

Il existe de plus en plus de preuves selon lesquelles des groupes criminels produisent du fentanyl au Canada.

Ce document, divulgué grâce à la Loi sur l'accès à l'information, a été rédigé en mars 2023, à l'occasion de la visite du président américain au Canada. On peut y lire que c’est Joe Biden qui avait pris l’initiative d’aborder le sujet du fentanyl avec Justin Trudeau.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs parties du document de sept pages sont caviardées, mais des informations lisibles permettent de comprendre l'ampleur du phénomène. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

Une production très payante

Cette note de service explique au sous-ministre à la Sécurité publique à quel point le fentanyl est profitable pour les criminels : Peu coûteux à fabriquer, facile à dissimuler et à trafiquer, très puissant et capable de créer une forte dépendance, le fentanyl et d'autres opioïdes synthétiques sont largement mélangés à d'autres drogues illégales, les groupes organisés cherchant à maximiser leurs profits.

Un kilo de fentanyl, qui vaut quelques milliers de dollars, suffit pour produire des centaines de milliers de comprimés, qui valent des millions de dollars dans les rues, selon les autorités américaines et canadiennes. D'après des spécialistes, le fentanyl est devenu plus rentable que la cocaïne pour les groupes criminels avec des marges allant jusqu’à 4000 %.

Ouvrir en mode plein écran Un agent de la police provinciale de l'Ontario montre les résultats d'une saisie de fentanyl. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Dans la note de service remise au sous-ministre canadien, on fait état d’ une augmentation du nombre de saisies de précurseurs chimiques utilisés dans la production [du fentanyl] alors que ces substances n’ont pas d’autre utilisation légitime connue.

L'an dernier, l’Agence des services frontaliers a saisi à Vancouver une cargaison venue de Chine, déclarée comme étant constituée de jouets. Ses agents ont découvert 1133 kilogrammes d’un précurseur du fentanyl appelé chlorure de propionyle (Nouvelle fenêtre), qui a le potentiel de produire plus d’un milliard de doses de fentanyl .

En 2022, certaines substances chimiques qui entrent dans la fabricatin du fentanyl sont devenues interdites à l’importation (Nouvelle fenêtre) au Canada.

Le mois dernier, le Mexique a promis aux États-Unis de traquer les importations, venues principalement de Chine, de ces produits chimiques.

Le 17 juillet, le Montréalais Xuan Cahn Nguyen, surnommé Jackie Chan dans le monde interlope, a été condamné à 22 ans de prison aux États-Unis pour son rôle dans un réseau international de distribution de fentanyl géré depuis la prison de Drummondville.

Ouvrir en mode plein écran Les saisies de fentanyl à l’intérieur du Canada ont eu lieu en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et en Alberta, comme dans ce «super laboratoire» démantelé en 2021, à 50 kilomètres au sud de Calgary. Photo : ALERT

Plusieurs laboratoires clandestins de production de fentanyl ont été démantelés par les policiers. La GRC en a par exemple découvert deux à Montréal, l’an dernier, (Nouvelle fenêtre) qui produisaient de gros volumes et un autre en Colombie-Britannique qui était capable de produire plus de 160 millions de doses mortelles de fentanyl .

Au début de l’été, l’ONU a sonné l’alarme à propos des conséquences désastreuses de l’expansion des drogues de synthèse dans le monde, rappelant à quel point la production [est] peu coûteuse, rapide et facile , ce qui a profondément transformé de nombreux marchés sur la planète.

Ouvrir en mode plein écran Des agents frontaliers américains inspectent des paquets postaux avec un chien renifleur, à la recherche de fentanyl, à l'aéroport JFK de New York. Photo : AFP / Johannes Eisele

La présence de 350 groupes criminels impliqués dans le marché du fentanyl au Canada est un signe de croissance du phénomène, car il y a deux ans, le rapport annuel du Service canadien de renseignements criminels (SCRC) en comptait 250. En 2019, il recensait 65 groupes.

Le SCRC estime que le Canada est désormais un fabricant et un pays source à l’étranger .

Le volume de drogues synthétiques que les laboratoires clandestins sont capables de produire dépasse la demande nationale.

Une drogue ultrapuissante

Le fentanyl est de 20 à 40 fois plus puissant que l'héroïne et 100 fois plus puissant que la morphine, ce qui accroît considérablement le risque de surdose accidentelle. Un Américain meurt d'une surdose toutes les cinq minutes (Nouvelle fenêtre).

Ouvrir en mode plein écran Un chimiste de la DEA inspecte des échantillons de fentanyl. Il faut porter des gants, car le moindre contact avec la peau peut causer une réaction. Photo : AFP / Don Emmert

À l’issue de leur rencontre du mois de mars, Joe Biden et Justin Trudeau s’étaient engagés à élargir la coopération dans les enquêtes sur le commerce de fentanyl entre les deux pays. La crise des surdoses d’opioïdes a des conséquences dévastatrices sur la santé et l’économie de nos sociétés , avaient-ils déclaré conjointement.

Un partenariat a été conclu à ce sujet, en juin, entre l’Agence des services frontaliers du Canada et la DEA américaine.

Ouvrir en mode plein écran Le président Joe Biden marche avec le premier ministre canadien Justin Trudeau à Ottawa, le 24 mars 2023. Photo : AP / Andrew Harnik

La multiplication des surdoses touche toutes les régions du pays, jusqu’aux abords du parlement fédéral (Nouvelle fenêtre), où les parlementaires font leur rentrée ce lundi.

Dans les rues de la capitale, les policiers nous ont avoué être débordés par la crise. Une réunion de Santé publique Ottawa doit avoir lieu ce soir pour faire le point sur la situation dans la ville.

Avec la collaboration de Romain Schué