Des jeunes marchent en faveur de l’action climatique à Halifax

Alors que l’ouragan Lee approche des côtes des Maritimes, la marche School Strike for Climate a eu lieu vendredi à Halifax.

Ce mouvement, qui regroupe des personnes de tout âge, souhaite pousser les gouvernements à prendre plus de mesures afin de ralentir les changements climatiques.

C’est la cinquième fois que les citoyens se réunissent à Halifax pour cet événement qui vise à exprimer leur mécontentement sur le manque d’action climatique de la part des gouvernements.

La région d'Halifax et l’ensemble de la Nouvelle-Écosse ont connu une année climatique catastrophique en raison d'incendies, d'inondations et plusieurs tempêtes, souligne Raymond Plourde, coordinateur du Centre d’action écologique d’Halifax.

L’année dernière, la marche n’a pas été possible en raison de Fiona et cette année, nous ne sommes qu’à quelques heures d’une autre tempête. Les changements climatiques frappent plus vite et plus fort.