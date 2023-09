Des médecins, travailleurs de la santé et chercheurs s'organisent contre le projet d'un nouveau quartier dans le district de Pointe-au-Père à Rimouski. Dans une lettre ouverte, appuyée par l'Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME), une trentaine de signataires implorent la Ville de ne pas aller de l'avant avec le nouveau milieu de vie projeté.

La missive transmise au maire de Rimouski vendredi fait part de plusieurs préoccupations citoyennes en lien avec le projet, avec comme fil conducteur la protection du milieu humide ciblé par la Ville pour y développer jusqu'à 800 unités.

L'urgence d'agir dès maintenant dans la lutte contre les changements climatiques est manifeste , écrit d'emblée la coalition de médecins, de biologistes et de citoyens. Elle cite en exemple les rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), qui recommande la préservation des écosystèmes naturels.

La forêt visée par le nouveau quartier à Pointe-au-Père (Photo d'archives)

Cette question est en aussi une de santé publique, insiste le groupe, qui appelle à tout le moins l'administration Caron à impliquer la Direction de la santé publique pour qu'elle réalise une évaluation d'impact sur la santé concernant le projet de Pointe-au-Père.

Les changements climatiques sont justement la plus grande menace à la santé publique, ajoute la coalition, citant un article de la revue médicale The Lancet.

De même, le secteur d'habitation envisagé par la Ville s'apparenterait à de l'étalement urbain, puisqu'il est situé à six kilomètres et à deux heures de marche du centre-ville, sans transport en commun efficace, et sans rues et services préexistants , peut-on lire dans la lettre ouverte.

La composition du secteur visé pour l'ensemble résidentiel de Pointe-au-Père

Un parc municipal plutôt qu'un milieu de vie

Dans une série de recommandations qu'elle compte formuler lors de la séance du conseil municipal lundi soir, la trentaine de signataires suggère à la Ville de carrément abandonner le complexe domiciliaire afin de plutôt développer un parc municipal naturel du boisé et des terres humides de Pointe-au-Père qui constituerait aussi une réserve de biodiversité .

Parce qu’elle possède le boisé et les terres humides de Pointe-au-Père en cause dans le projet de développement, il nous apparaît clair que la Ville de Rimouski a une opportunité en or de protéger ce milieu naturel en le transformant en parc municipal naturel, et ce faisant, en réserve de biodiversité, notamment en suivant les leçons apprises par les ceintures vertes.

Certains opposants en consultation publique ont mentionné craindre une hausse de l'achalandage automobile dans le quartier Pointe-au-Père, qui accueille déjà le Site historique maritime. (Photo d'archives)

Cette action serait une preuve de courage , d'après ces citoyens, et en phase avec un appel de maires du Québec effectué en juin dans lequel ils s'engageaient notamment à densifier le territoire de leurs villes respectives. Guy Caron y a adhéré, rappellent les signataires.

Selon eux, l'abandon du milieu de vie constituerait aussi un geste de cohérence, cette fois en lien avec la consultation en ligne du projet, où 78 % des 133 répondants se sont dits en désaccord avec l'idée de développer le secteur.

Échéancier du projet Automne 2023 Présentation publique du plan concept Consultation écrite sur le plan concept Hiver 2024 Rédaction et processus d'adoption du PPU 2025 Réalisation des plans et devis Début des travaux (phase 1)

Le projet n'a pas fini de faire couler de l'encre depuis son annonce en début d'année par la Ville. Son maire Guy Caron a déjà affirmé qu'il irait de l'avant coûte que coûte malgré l'opposition citoyenne. Il a toutefois assuré que les commentaires des citoyens réunis en consultation publique seront pris en compte dans l'élaboration du projet.

Si on avait le choix, si on avait été dans une situation normale, on ne considérerait pas ce projet , avait alors admis Guy Caron. Mais on est dans une crise d’habitation.

La Ville n'a toujours pas précisé la superficie d'arbres qui serait touchée pour faire place au nouveau lotissement.