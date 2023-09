Le NPD du Manitoba veut accélérer le recrutement international de professionnels en santé

Le Nouveau Parti démocratique du Manitoba veut accélérer le processus de recrutement de professionnels de la santé à l’étranger en cas de victoire aux élections provinciales du 3 octobre.

Le chef néo-démocrate, Wab Kinew, affirme que son parti investira 1 million $ pour accompagner ces professionnels de la santé dans le processus d’accréditation et réduire les formalités administratives.

Il promet également un investissement de 1 million $ pour soutenir les travailleurs formés à l'étranger qui pourraient avoir besoin de suivre une formation additionnelle.

Certains groupes de défenseurs des droits affirment que la pénurie de médecins dans la province a atteint un niveau record cette année, malgré différentes annonces de recrutement à l’étranger.

Le PC veut investir en pisciculture

Le candidat du Parti progressiste-conservateur à Steinbach, Kelvin Goertzen, a annoncé un investissement de 20 millions $ pour soutenir la pisciculture au Manitoba.

Selon le candidat et ministre de la Justice, le but est d'accroître les exportations internationales et de renforcer les industries agroalimentaires et de la pêche au Manitoba.

Le candidat du Parti progressiste-conservateur pour Lakeside, Trevor King, croit que des investissements comme ceux-ci vont créer des centaines d’emplois à temps plein dans les régions de Lakeside et d'Entre-les-Lacs.

Avec les informations de La Presse canadienne